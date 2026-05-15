¿Rompió la prisión domiciliaria? Polémica por un video de Cristina Kirchner en la calle

Las imágenes difundidas en las últimas horas en las redes sociales, generaron repercusión política y judicial.

En el video se observa a Cristina Fernández de Kirchner descendiendo de un automóvil frente al edificio donde cumple prisión domiciliaria.

En las últimas horas generó una fuerte repercusión la difusión de un video que pone en duda la prisión domiciliaria que debe cumplir la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner . En las imágenes se la ve en la vía pública y volvió a colocar a la ex mandataria en el centro de la polémica.

Las imágenes comenzaron a circular este viernes en redes sociales y muestran a la dirigente descendiendo de un automóvil en las inmediaciones de su domicilio de San José 1111 , donde cumple prisión domiciliaria tras la condena de 6 años dictada por corrupción en la causa Vialidad.

En la grabación se observa a Cristina Kirchner rodeada por integrantes de su custodia personal mientras camina algunos metros sobre la calle. La escena generó repercusiones inmediatas entre dirigentes políticos, periodistas y usuarios de redes sociales.

Según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas, la salida habría estado vinculada a un tratamiento odontológico.

Cabe recordar que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad, expediente judicial centrado en irregularidades vinculadas a la obra pública en Santa Cruz.

El video que se difundió en redes sociales

Las imágenes comenzaron a viralizarse durante este viernes. Rápidamente llegaron a medios de comunicación y cuentas políticas de alto alcance.

El video muestra a Cristina Kirchner bajando de un vehículo oscuro frente a su domicilio. En el lugar también aparecen custodios y personas que acompañaban el operativo de seguridad.

La grabación no incluye audio relevante ni se observa interacción pública de la ex mandataria con militantes o vecinos.

Polémica por un video de Cristina Kirchner en la vía pública El video de Cristina Fernández de Kirchner circuló rápidamente en redes sociales y generó repercusión política.

La circulación de las imágenes volvió a abrir debates sobre las condiciones de detención domiciliaria y sobre los permisos médicos que pueden recibir personas condenadas bajo ese régimen.

Hasta el momento no trascendieron comunicados oficiales de la defensa de Cristina Kirchner ni de organismos judiciales vinculados a la salida.

Cuál es la situación judicial de Cristina Kirchner

La expresidenta cumple prisión domiciliaria luego de la condena confirmada en la causa Vialidad, uno de los expedientes judiciales más relevantes de la política argentina reciente. La investigación analizó contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas en Santa Cruz.

La sentencia incluyó seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

cristina kirchner

Desde el kirchnerismo sostienen que se trata de una persecución judicial y política contra la ex mandataria. En cambio, sectores opositores consideran que la condena representa un caso emblemático de corrupción en la función pública.

El régimen de prisión domiciliaria implica que Cristina Kirchner permanezca en su vivienda bajo determinadas condiciones fijadas por la Justicia. Ese esquema puede contemplar autorizaciones excepcionales para tratamientos médicos o situaciones específicas vinculadas a la salud.