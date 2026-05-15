Alerta de la ANMAT: cuáles son los esmaltes semipermanentes y geles para uñas que prohibieron

El organismo advirtió sobre los posibles efectos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.

La nueva disposición de la ANMAT impactará sobre fabricantes, importadores y comercializadores de cosméticos en Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología ( ANMAT ) oficializó una nueva actualización en la lista de sustancias prohibidas para productos cosméticos, de higiene personal y perfumes. Entre ellas, sustancias usadas en esmaltes y productos para uñas.

La medida incorpora restricciones técnicas definidas por el Mercosur y apunta especialmente a componentes utilizados en esmaltes semipermanentes, geles para uñas y otros productos de belleza.

La decisión quedó plasmada en la Disposición 2820/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial . A través de esa normativa, Argentina incorporó al sistema local la Resolución GMC Nº 27/25 aprobada por el Mercosur.

Con este cambio quedaron prohibidos dos compuestos químicos utilizados en la industria cosmética: el óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina y la sustancia N,N-dimetil-p-toluidina.

Según explicó el organismo sanitario, ambos componentes fueron señalados por organismos técnicos internacionales como sustancias con posibles efectos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.

Qué sustancias quedaron prohibidas por la ANMAT

La disposición incorporó formalmente dos nuevos componentes al listado de sustancias prohibidas dentro de productos cosméticos y de higiene personal.

Uno de ellos es el compuesto identificado como “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide”, utilizado principalmente como fotoiniciador en esmaltes semipermanentes y geles para uñas.

Ese tipo de moléculas permite absorber luz ultravioleta o visible para endurecer materiales líquidos, un proceso ampliamente utilizado en tratamientos de manicura semipermanente.

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El segundo compuesto prohibido es la N,N-dimetil-p-toluidina, una sustancia utilizada para acelerar el secado de resinas, acrilatos, cementos dentales y esmaltes tipo gel.

La decisión se apoyó en evaluaciones realizadas por el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que clasificó ambos componentes dentro del grupo de sustancias potencialmente cancerígenas o tóxicas para la reproducción.

Desde la ANMAT remarcaron que las actualizaciones periódicas de listas permitidas y prohibidas forman parte de los mecanismos de control para garantizar mayor seguridad en productos de uso masivo.

La medida impactará en esmaltes, geles y productos de belleza

Los cambios regulatorios afectarán especialmente a fabricantes de esmaltes semipermanentes, productos para uñas y artículos cosméticos que utilizaban esos componentes dentro de sus fórmulas.

La disposición estableció un plazo de 60 días para que los productos ya registrados se adecuen a las nuevas exigencias. Eso implica que las empresas deberán reformular productos, modificar composiciones químicas o directamente retirar determinadas variantes del mercado argentino.

esmaltes

El sector de manicura semipermanente aparece entre los más afectados debido al uso extendido de fotoiniciadores y aceleradores químicos en esmaltes tipo gel. La resolución también alcanza a importadores y distribuidores que comercializan productos fabricados en el exterior.

La ANMAT también modificó reglas para shampoo y productos capilares

La actualización sobre esmaltes y productos para uñas llegó pocos días después de otra modificación vinculada al sector cosmético.

La semana pasada, la ANMAT avanzó con cambios regulatorios sobre ingredientes utilizados en productos capilares, también alineados con estándares técnicos aprobados por el Mercosur.

A través de la Resolución 2577/2026, el organismo modificó las condiciones de uso del Piritionato de Zinc y del Climbazole, dos componentes frecuentes en shampoo anticaspa y productos capilares de tratamiento.

En el caso del Piritionato de Zinc, la nueva normativa fijó un límite máximo de utilización del 1% y únicamente para productos capilares de enjuague.

Por otro lado, el Climbazole fue incorporado oficialmente al listado de ingredientes autorizados, aunque con restricciones específicas: podrá utilizarse hasta una concentración máxima del 2% y exclusivamente en shampoo que requieran enjuague posterior.