Estafaron a más de 50 personas: les prometían falsos trabajos con sueldos altos y les cobraban los trámites

Muchos de los denunciantes habían renunciado a sus trabajos por la oferta falsa. Hay una mujer detenida y cuatro personas bajo investigación.

Una megacausa por estafas con falsas promesas de trabajo involucra hasta el momento a casi 60 víctimas . Según detalló el Ministerio Público Fiscal salteño, hay una mujer detenida y otras cuatro personas estarían bajo investigación.

Hasta el momento, la mujer fue señalada como la principal responsable. Por este motivo, enfrenta actualmente cargos por 57 hechos de fraude tras una actualización en la imputación formalizada durante una audiencia judicial.

La investigación penal sostiene que la mujer ofrecía supuestos puestos laborales en minería y solicitaba dinero a cambio de trámites y estudios preocupacionales. Para dar apariencia de legalidad a su accionar, utilizaba nombres de estructuras comerciales verdaderas y otras falsas como “Báez Mamani Group”, con los que emitía documentación y convocaba a profesionales.

Según la información publicada por Diario UNO, entre las personas estafadas se encontrarían ingenieros, topógrafos y operarios. Aparentemente, las víctimas entregaron pagos mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros vinculados con el grupo.

Minería genérica

Tras una denuncia inicial presentada el 27 de febrero, la principal acusada fue detenida el 10 de marzo. Los investigadores establecieron que la mujer se presentaba como profesional del área técnica y utilizaba títulos no acreditados para captar a las víctimas, prometiéndoles acceso a obras y proyectos mineros que nunca se concretaban.

Muchos de los denunciantes renunciaron a sus trabajos

Muchos de los denunciantes relataron haber renunciado a sus empleos previos al confiar en la posibilidad de acceder a trabajos bien remunerados en minería. Sin embargo, el esquema de fraude no solo afectó a residentes de Salta, ya que los investigadores establecieron que la principal sospechosa habría replicado estas maniobras en otras jurisdicciones del país.

transferencia01-1200x678 Entró al homebanking de su abuela de Santa Cruz, cambió la transferencia, sacó un crédito y e 10 transferencias para sacarle la plata (foto ilustrativa).

Actualmente, la causa cuenta con un total de 31 denuncias formales adicionales de personas que aseguran haber sido contactadas bajo las mismas promesas falsas. Al mismo tiempo, el avance de la investigación permitió identificar a otras cuatro personas involucradas, que serán imputadas próximamente, según fuentes judiciales de Salta.

De la misma manera que se permitió ampliar los hechos imputados, se prevé que el número de afectados continúe en aumento a medida que surgen nuevos testimonios y se identifican más transferencias vinculadas al grupo investigado.

Estafa: una preceptora acusada de robar 50 mil dólares de un viaje escolar

La investigación en contra de la preceptora de una escuela técnica de la localidad bonaerense de Bragado que fue denunciada por robarse 50 mil dólares destinados a un viaje de estudios recién comienza y todavía son varias las dudas que rodean el caso. Por lo pronto, mientras la Justicia avanza, a esta hora, la acusada no fue notificada de la denuncia penal y se desconoce dónde está.

preceptora robo viaje de egresados Una preceptora robó U$S 50 mil que sus alumnos habían juntado para viajar a la Patagonia: "Me patiné la plata".

Las víctimas son 38 familias, que depositaron dinero en la cuenta personal de la educadora durante más de un año para costear un viaje en avión a El Bolsón, de los alumnos de sexto año del colegio secundario. Y acá surge otra de las preguntas que todavía no tienen respuesta: en qué gastó el dinero. La causa está en manos de la UFI Nº4 del Departamento Judicial de Mercedes.

El abogado representante de las familias, Federico Etcheún, confirmó a Infobae que la presentación de una denuncia penal colectiva por el delito de estafa agravada.

“Todo el dinero que fueron pasando durante once meses o un año a esta preceptora, que era para un viaje al Bolsón, no se usó para pagar el viaje; no se pagó estadía, no se pagó nada. Toda esa plata la dilapidó y recién la semana pasada les confirmó a las autoridades de la escuela que se había gastado la plata”, relató el letrado.