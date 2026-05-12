Una preceptora robó U$S 50 mil que sus alumnos habían juntado para viajar a la Patagonia: "Me patiné la plata"

Más de 37 familias denunciaron a la mujer y contaron que el dinero provenía de rifas y ventas de comida. Cómo logró engañar a todos durante casi un año.

La preceptora de una escuela fue denunciada por robarse miles de dólares que estaban destinados a un viaje de estudios de alumnos. En total son 37 las familias que desembolsaron dinero durante más de un año para poder cumplir el sueño de alumnos de sexto grado.

De acuerdo con lo publicado por el medio local Bragado Informa, todo surgió en la previa del viaje en avión con destino a la ciudad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. En parte, el dinero provenía de rifas y ventas de comida organizadas por las propias familias.

La causa ya está siendo investigada por la Justicia de Mercedes y apunta contra S. S. F., la preceptora que estaba a cargo de recaudar y administrar los fondos, una cifra que ronda los 50 mil dólares aproximadamente. Los pagos mensuales se realizaban a su cuenta personal, lo que originó el fraude.

El viaje de los estudiantes de la escuela técnica de Bragado, provincia de Buenos Aires, acumuló al menos seis postergaciones, y en cada ocasión la mujer había presentado documentos de empresas de turismo -presuntamente falsificados- para justificar las demoras ante los padres.

el bolson

Según relató Delfina Méndez, hermana de uno de los alumnos afectados, la preceptora habría dicho de manera extraoficial: "Me patiné la plata".

"Les confesó que se patinó la plata": la respuesta de la preceptora

A diferencia de otros viajes de egresados, esta promoción no operaba con una empresa de turismo tradicional, sino bajo una modalidad de proyecto educativo gestionado directamente por la institución desde el año 2018.

Para alcanzar la cifra necesaria, los estudiantes y sus familias trabajaron de forma ininterrumpida durante más de un año realizando rifas, ventas de comida y eventos tradicionales. Cada alumno había aportado cerca de un millón de pesos.

Delfina, en diálogo con Radio Mitre, reveló que la mujer justificó la falta de pago del viaje con falsos documentos de la empresa low cost que realizaría el viaje que indicaban presuntas demoras.

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"Todo esto está grabado, porque esta persona en octubre, noviembre del año pasado, dijo que la aerolínea había reprogramado el vuelo. Nadie sospechó, porque recordemos que a fines del año pasado hubo muchos problemas con las aerolíneas en general", sostuvo.

Desde fines de 2024 las familias habían comenzado a recaudar fondos, algo que todo el pueblo de Bragado sabía, ya que realizaban diversos eventos, rifas y ventas de comida. Finalmente, las familias presentaron una denuncia penal contra la mujer.

"Primero comenzó diciendo que había perdido supuestamente el teléfono institucional con el que estaba en el grupo de WhatsApp con los papás", indicó. Luego, "se tomó una licencia, supuestamente porque estaba enferma, con un resfrío, y ahí deja de contestar hasta en el grupo. Y cuando empiezan a saltarnos todas las alertas, se acercaron los directivos a su casa hace una semana y ahí ella fue cuando les confesó que se patinó la plata", agregó Delfina.

"No solo nos robó el dinero, sino el esfuerzo de más de un año de vender tortas y choripanes para cumplir un sueño", declaró al medio local Bragado Informa.

La preceptora fue denunciada penalmente por "estafa agravada"

El abogado penalista Federico Etchehun representa a las familias afectadas y sostuvo que el caso fue encuadrado preliminarmente como una presunta "estafa agravada". "El hecho fue encuadrado de esa manera porque esta persona abusó de la confianza de las familias, las perjudicó económicamente y se benefició", explicó.

Según indicó, la presentación judicial incorpora distintos elementos de prueba, entre ellos transferencias bancarias realizadas por los padres, conversaciones mantenidas por WhatsApp, fotos de actividades organizadas para recaudar dinero y testimonios de alumnos y familiares.

preceptora robo viaje de egresados (1)

Además de las cuotas mensuales aportadas por cada familia, gran parte del dinero del viaje se reunió mediante actividades organizadas durante más de un año por los propios estudiantes y sus padres. Entre ellas hubo rifas, ventas de comida, cantinas en eventos y más.

En los últimos días iniciaron una colecta solidaria y comenzaron a pedir presupuestos para evaluar si todavía existe la posibilidad de concretar la experiencia.