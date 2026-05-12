Las tasas de interés de mayo 2026 para el plazo fijo y las billeteras virtuales revelan cuánto se puede ganar invirtiendo $1.000.000 a 30 días.

¿Rinde el plazo fijo en mayo 2026? Lo que se gana invirtiendo $1.000.000 a 30 días

El plazo fijo se mantiene como una de las opciones más elegidas por los ahorristas que eligen no asumir muy poco riesgo. Este mecanismo de resguardo permite depositar en los bancos una determinada cantidad de dinero y generar rendimientos en un período no menor a 30 días, lapso de tiempo en el que los fondos quedan inmovilizados . Cuánto se gana invirtiendo $1.000.000 a 30 días en mayo 2026 .

Sin embargo, esta herramienta viene perdiendo atractivo en los últimos meses, especialmente si se la compara con otros instrumentos financieros disponibles en el mercado . Esto se debe a que las distintas entidades bajaron fuerte sus tasas y los rendimientos quedaron limitados, incluso quedando por debajo de la inflación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa diariamente la Tasa Nominal Anual (TNA) de las diversas entidades. En el sitio web oficial de este organismo, que es el que determina la política monetaria nacional, explican que el objetivo de esta publicación es que las personas puedan “elegir la propuesta que más te convenga”. Esto permite conocer la ganancia que se genera por depósitos a mínimo 30 días.

Plazos Fijos. BCRA.jpg El Banco Central informa todos los días las tasas de las diversas entidades para que el ahorrista pueda elegir.

Si bien meses atrás existió una marcada dispersión, en la actualidad, la TNA que manejan los diez bancos que más volumen manejan ronda entre el 15 y el 19,5%. Por ejemplo, si se arma un plazo fijo de $1.000.000 en el Banco Nación a 30 días, con una TNA de 17,5%, el rendimiento será de $14.500.

Tasa de interés de los 10 principales bancos

Estas son las tasas de interés que ofrecen los diez principales bancos y cuánto pagan por un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días:

Banco Nación (17,5%): $14.500

(17,5%): $14.500 Banco Galicia (18,25%): $15.000

(18,25%): $15.000 Banco BBVA (18,75%): $15.000

(18,75%): $15.000 Banco Santander (15%): $12.500

(15%): $12.500 Banco Provincia (19,5%): $16.000

(19,5%): $16.000 Banco Macro (18%): $15.000

(18%): $15.000 Banco ICBC (18,8%): $15.000

(18,8%): $15.000 Banco Ciudad (17,5%): $14.500

(17,5%): $14.500 Banco Patagonia (16%): $13.000

(16%): $13.000 Banco Credicoop (17,5%): $14.500

Tasas de interés anual de los demás bancos, según informó el BCRA

Banco Bica : 23%

: 23% Banco Corporativo: 23,5%

23,5% Banco Comafi : 18%

: 18% Banco De Comercio: 19%

19% Banco de Corrientes: 18%

18% Banco de Formosa: 19%

19% Banco de Córdoba : 20,75%

: 20,75% Banco de Chubut: 19,5%

19,5% Banco del Sol: 22%

22% Banco Dino: 20%

20% Banco Hipotecario: 19%

19% Banco Julio: 20%

20% Banco Mariva: 21%

21% Banco Masventas: 24%

24% Banco Meridian: 24%

24% Banco de Tierra del Fuego: 21%

21% Banco Voii: 24%

24% BiBank: 24%

24% Crédito Regional Compañía Financiera: 24,5%

24,5% Reba: 23%

Plazo fijo- Home Banking.jpg Las tasas de interés que ofrecen los principales bancos a la hora de armar un plazo fijo ronda entre el 15 y poco más del 19%.

Cuánto pagan las billeteras virtuales en mayo 2026

Las billeteras virtuales también se posicionan como opciones tentadoras para resguardar ahorros. Y, a diferencia de los bancos tradicionales, las fintech permiten generar rendimientos diarios. Además, los fondos no quedan congelados y se pueden utilizar o retirar en el momento que se quiera, sin necesidad de esperar los 30 días mínimos obligatorios de los plazos fijos.

Las billeteras virtuales trabajan con dos mecanismos: las cuentas remuneradas y los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que invierten en instrumentos de renta fija y permiten retirar el dinero todos los días dentro del horario bancario.

Las tasas de interés de las principales billeteras virtuales