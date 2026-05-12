Ya se pueden adquirir los pases para la próxima temporada invernal a través de la web oficial. Una invitación a planificar el invierno con anticipación y llegar directo a disfrutar la mejor nieve de la Patagonia.

La Hoya lanza la venta de pases para la temporada de nieve 2026 a $100.000

El Centro de Esquí La Hoya , ubicado a 13 kilómetros de la ciudad de Esquel, anuncia la apertura de la venta de pases para la temporada invernal 2026 a través de su sitio oficial. El valor diario del mismo es de $100.000.

Se trata de una nueva oportunidad para organizar el viaje con anticipación y asegurarse el acceso a uno de los centros de esquí con mejores condiciones de nieve del país. Comprar antes permite llegar a la montaña y disfrutar directo en las pistas, sin demoras.

¿Cómo comprar?

Ingresando a www.skilahoya.com, seleccionar el tipo de pase y completar la compra de manera online. Una vez realizada, se recibe un código QR que permite retirar el pase ya activado durante la temporada en los siguientes puntos:

Terminal de Ómnibus de Esquel – Boletería 8 (Pickup point)

Base del Cerro La Hoya (durante la temporada)

Desde 2019, La Hoya sostiene un proceso continuo de inversión en infraestructura, medios de elevación y calidad de servicio, con mejoras concretas en cada temporada. Para 2026, el concesionario refuerza inversiones estratégicas en seguridad en pista y continúa consolidando la calidad del servicio en cada instancia de la experiencia del visitante.

Centro Esqui La Hoya Esquel (5)

El diferencial se mantiene intacto: la nieve. Gracias a su orientación sur, La Hoya conserva nieve seca y liviana durante más tiempo que otros centros de esquí de la región, garantizando condiciones óptimas a lo largo de toda la temporada.

El centro cuenta con 30 pistas para todos los niveles, 8 medios de elevación, 645 metros de desnivel y una cota máxima de 2.075 metros sobre el nivel del mar.

Centro Esqui La Hoya Esquel (2)

Ubicado en un entorno natural privilegiado, La Hoya se complementa con la ciudad de Esquel, que ofrece una amplia variedad de servicios turísticos para una estadía completa.

Llegar es simple: cuenta con conexión aérea directa desde Buenos Aires al Aeropuerto Internacional de Esquel, con una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos.

La venta web de pases 2026 ya está disponible. Para más información y compra, ingresar a www.skilahoya.com.

Asegurá tu temporada 2026 y preparate para vivir un buen plan en la nieve.