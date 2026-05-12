Dos automovilistas sufrieron heridas de gravedad. El tirador fue detenido y también recibió un impacto de bala.

Había sido condenado por atacar policías y ahora protagonizó otro brutal tiroteo en Estados Unidos

Un hombre con antecedentes por un ataque armado contra policías volvió a ser detenido en Estados Unidos después de un nuevo tiroteo que dejó a dos personas gravemente heridas en Massachusetts.

El ataque se produjo en la ciudad de Cambridge, donde el agresor recorrió una avenida con un rifle en sus manos y disparó varias veces contra vehículos que circulaban por el lugar.

Las víctimas fueron dos automovilistas que se encontraban en la zona. Ambos fueron trasladados a centros de salud de Boston con heridas de gravedad.

La Policía desplegó un operativo y logró reducir al atacante. Durante el intercambio de disparos, el sospechoso recibió un impacto de bala y fue trasladado a un hospital, donde permanecía internado bajo custodia.

Tirador Cambridge Estados Unidos nota Había sido condenado por atacar policías y ahora protagonizó otro brutal tiroteo en Estados Unidos

El detenido fue identificado más tarde como Tyler Brown, un hombre de 46 años que ya había enfrentado cargos por un episodio violento ocurrido años atrás contra efectivos policiales de Boston.

Los antecedentes del hombre acusado del tiroteo en Massachusetts

El nombre de Brown ya figuraba en expedientes penales vinculados a hechos violentos similares. En 2020 había sido acusado por disparar contra policías que acudieron a una emergencia reportada al 911.

Según los registros judiciales del caso, el hombre terminó declarándose culpable de varios cargos relacionados con el ataque, entre ellos delitos vinculados al uso de armas de fuego y tentativa de homicidio contra personal policial.

La fiscalía había solicitado una condena más extensa por considerar que el acusado representaba un riesgo debido a la violencia de los hechos. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer una pena menor a la requerida originalmente por los investigadores.

Tras conocerse aquella sentencia, la fiscal de distrito Rachael Rollins cuestionó públicamente la decisión judicial. “Mi oficina recomendó una sentencia severa para el Sr. Brown dada la naturaleza de sus delitos y el trauma y daño que causó. Estoy decepcionado con la sentencia impuesta", dijo la funcionaria en un comunicado.

En paralelo, los antecedentes del detenido mostraban que al momento del episodio de 2020 ya se encontraba bajo supervisión judicial por una causa de 2014 vinculada a agresión con arma peligrosa e intimidación de testigos.

Cómo fue el tiroteo que dejó dos heridos

Horas antes del tiroteo, distintas agencias de seguridad habían recibido advertencias relacionadas con el comportamiento del sospechoso. De acuerdo con medios estadounidenses, existía preocupación por mensajes y comentarios que habían motivado la difusión de un boletín de alerta entre las fuerzas de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidaViral/status/2054006368861032665&partner=&hide_thread=false | Un hombre armado caminó por Memorial Drive en Cambridge, Massachusetts, disparando aleatoriamente contra vehículos en movimiento.



Un trooper de la Policía Estatal lo enfrentó en segundos, lo hirió de múltiples disparos y fue capturado.



Testigos reportaron entre 15 y 30… pic.twitter.com/N32FTEe4I3 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) May 12, 2026

Poco después, testigos comenzaron a reportar la presencia de un hombre armado. Videos difundidos en las redes sociales mostraron al sospechoso caminando con el rifle, mientras apuntaba en varias direcciones.

Varios vehículos fueron alcanzados por los disparos, entre ellos, un camión del correo de Estados Unidos que recibió el impacto de una bala en el parabrisas mientras permanecía detenido en un semáforo. La conductora resultó ilesa.

Qué dijeron los testigos del tiroteo en Massachusetts

Uno de los testigos relató a la televisión local WBZ-TV que se había acercado a otro vehículo para intentar entender qué ocurría cuando vio al hombre con el rifle.

"Vi al tipo en la calle apuntándome. Me metí de nuevo en mi coche y me agaché. Mi amigo salió corriendo".

El mismo testigo agregó: "Un policía estatal se detuvo justo a mi lado, se bajó, se colocó detrás de su coche justo delante del espejo retrovisor del lado del conductor y se produjo un tiroteo con él".

La fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan, confirmó que el acusado permanece internado bajo custodia policial. También indicó que, tras la condena dictada años atrás, Brown había recibido la orden judicial de someterse a tratamiento y evaluaciones de salud mental.