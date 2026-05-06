Un alumno de 13 años llevó un arma a la escuela y desató un tiroteo con dos muertos

El adolescente, que usó una pistola de su padrastro, fue detenido en el colegio luego del ataque que también dejó varios heridos.

La Policía confirmó que el alumno usó un arma de su padrastro dentro de la escuela.

Un alumno de 13 años ingresó armado a una escuela de la ciudad de Río Branco, al norte de Brasil, y desató un tiroteo que dejó dos empleados muertos y varios heridos, entre ellos estudiantes.

La Policía Militar confirmó que el adolescente utilizó un arma de su padrastro dentro del Instituto São José, situado en el estado de Acre. Luego de los disparos, fue reducido y detenido en el mismo lugar.

Los primeros datos indicaron que el ataque se produjo en un pasillo cercano a la oficina de la dirección. Las autoridades precisaron que el agresor no ingresó a las aulas , aunque varias personas quedaron expuestas a los disparos dentro del edificio.

Durante el hecho, hubo alumnos que se tiraron al suelo e intentaron resguardarse detrás de muebles, mientras otros bloquearon puertas con sillas. “Tomó el arma de su padrastro y empezó a disparar”, relató uno de los testigos a medios locales.

Quiénes fueron las víctimas y los heridos

El coronel Felipe Russo, jefe del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), informó que las dos víctimas fatales eran inspectores de la escuela, cuyos cuerpos fueron hallados en el sector donde se registraron los disparos.

“Recibieron disparos frontales. La cantidad exacta de disparos será determinada por los peritajes”, explicó Russo en declaraciones a la prensa brasileña.

Según informó el sitio web brasileño G1, los empleados que perdieron la vida fueron identificados como Alzenir Pereira da Silva, de 53 años, y Raquel Sales Feitosa, de 37.

Escuela Brasil tiroteo victimas Las víctimas del tiroteo llevado a cabo por un alumno eran inspectores de la escuela.

En relación con los heridos, las autoridades indicaron que un estudiante de 11 años sufrió una lesión en una pierna producto de un disparo, mientras que un adulto también resultó alcanzado.

Ambos fueron asistidos por el Servicio de Atención Móvil de Emergencias y se encuentran fuera de peligro, informó el gobierno del estado de Acre.

Cómo se produjo el ataque dentro de la escuela

La reconstrucción preliminar estableció que el agresor abrió fuego en una zona de circulación interna del establecimiento, lo que generó que estudiantes y personal buscaran resguardo de manera inmediata.

En la escena del crimen, los investigadores recolectaron casquillos y cargadores que quedaron esparcidos en el suelo. El trabajo pericial permitió identificar el sector exacto donde se efectuaron los disparos.

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El operativo incluyó la evacuación del colegio y la asistencia a los heridos, mientras se aseguraba el perímetro para facilitar las tareas en el lugar.

Identificaron a estudiantes que conocían el plan del atacante

El coronel Felipe Russo confirmó, además, que fueron identificados alumnos que habrían tenido conocimiento previo del ataque.

“Serán localizados y se establecerá qué tipo de responsabilidad tuvieron”, indicó el jefe del BOPE.

En la misma línea, agregó: “Contribuyeron a que ocurriera, ya han sido identificados, y la Policía Militar los encontrará pronto”.

El gobierno de Acre anunció oficialmente que decretó tres días de duelo oficial en homenaje a las víctimas del ataque.

"Las Fiscalías actuarán con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación en la adopción de las medidas previstas en la legislación para investigar los hechos, dentro del alcance de sus respectivas atribuciones", expresó, por su parte, el fiscal general Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto en un comunicado oficial del Ministerio Fiscal de Acre.