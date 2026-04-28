Padres deben pagar una multa millonaria por la amenaza de tiroteo de su hijo: "Cara la jodita"

Las autoridades intentar frenar esta conducta aplicando severas penas a los familiares de los estudiantes involucrados. Cuánto deberán pagar.

La notificación se realizó a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas.

A raíz de la oleada de amenazas por tiroteos escolares que se registraron durante las últimas semanas en todo el país, el gobierno de Santa Fe decidió ejecutar el cobro de la primera multa al padre de un adolescente. Con esta medida, las autoridades intentar frenar esta conducta aplicando severas penas a los familiares de los estudiantes involucrados.

El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni , detalló que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe "a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas".

De acuerdo a lo informado por la Justicia, a la casa donde vive el menor arribaron efectivos de la Policía, quienes le explicaron al padre que debería pagar una suma millonaria y su reacción sorprendió a todos: " Cara la jodita ", exclamó mientras firmaba el documento. En total, la familia del adolescente deberá abonar $6.024.944 , el monto equivalente al costo del operativo.

El ministro Cococcioni explicó que la suma se calcula de acuerdo con los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio, según informó Aire de Santa Fe.

Reacción del padre que intimaron por amenazas escolares

“No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó el funcionario, quien indicó que la familia tiene 5 días para pagar esta multa.

Multas millonarias por amenazas de tiroteos

Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos.

El plazo para abonar es de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.

escuela tiroteo

Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 amenazas en la provincia, lo que implica "más de 70 personas involucradas", dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable.

"A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones", explicó.

Asimismo, aclaró que se trata de "una indemnización civil por el resarcimiento del daño", desvinculada de cualquier sanción penal. "No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes", precisó.

Otra provincia identificó a alumnos que realizaron amenazas y multan a sus padres

Tras 11 allanamientos realizados en seis localidades de Chubut y relacionados con la aparición de amenazas de tiroteos en escuelas, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia advirtió que los padres de los alumnos que fueron identificados como posibles autores de los hechos también serán considerados responsables.

“Los padres son solidariamente responsables por las amenazas de sus hijos en las escuelas”, indicó el ministro Héctor Iturrioz.

Según informaron las autoridades, en los allanamientos llevados a cabo a lo largo de la semana pasada se logró identificar a alumnos que presuntamente estuvieron detrás de las amenazas en instituciones de al menos tres ciudades de Chubut.