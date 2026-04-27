Realizaron allanamientos en varias localidades de la provincia. Secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Amenazas de tiroteos en escuelas de Chubut: identifican alumnos y responsabilizan penalmente a los padres.

Tras 11 allanamientos realizados en seis localidades de Chubut y relacionados con la aparición de amenazas de tiroteos en escuelas, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia advirtió que los padres de los alumnos que fueron identificados como posibles autores de los hechos también serán considerados responsables.

“Los padres son solidariamente responsables por las amenazas de sus hijos en las escuelas”, indicó el ministro Héctor Iturrioz.

Según informaron las autoridades, en los allanamientos llevados a cabo a lo largo de la semana pasada se logró identificar a alumnos que presuntamente estuvieron detrás de las amenazas en instituciones de al menos tres ciudades de Chubut .

Iturrioz insistió en que las amenazas -que, por lo general, aparecieron en forma de pintadas en los baños de los establecimientos educativos- “no pueden ser tomadas como una broma”. Remarcó, asimismo, que “si se incumple la ley, hay consecuencias”.

Iturrioz.jpg Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut.

“Hay que desterrar la idea de que se amenaza y no pasa nada, más aún cuando se hace referencia al uso de armas o posibles ataques”, expresó el ministro.

Un menor demorado por las amenazas

Bajo la coordinación del gobierno provincial, se llevaron adelante dos allanamientos en la ciudad de Puerto Madryn, dos en Trelew, cuatro en Rawson, uno en Esquel, uno en la localidad de Epuyén y otro en la de Gaiman.

En uno de los procedimientos realizados en Puerto Madryn, además, fue demorado un menor de edad.

Además fueron secuestrados teléfonos celulares y otros dispositivos que podrían servir como pruebas en las causas judiciales.

Otros lugares donde la búsqueda dio resultado

Las otras ciudades donde se pudieron identificar sospechosos de las amenazas, junto con Puerto Madryn, fueron Esquel y Rawson.

En Esquel, tras una denuncia de autoridades del Colegio Salesiano San Luis Gonzaga, donde apareció una inscripción intimidante, se logró identificar a un alumno mediante el análisis de cámaras de seguridad, y posteriormente, en un allanamiento de su domicilio, se secuestraron dispositivos para su posterior peritaje.

En Rawson hubo cuatro operativos vinculados con amenazas, tanto en el casco de la capital provincial como en Playa Unión.

También fueron vinculados los presuntos responsables de los mensajes en las escuelas y se incautaron teléfonos celulares y computadoras personales.

En tanto, se informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew secuestró teléfonos y computadoras en un domicilio de Gaiman, pero en este caso no se confirmó que hubieran identificado a algún sospechoso.

El pedido a los padres

En los operativos trabajó personal del Ministerio de Seguridad de Chubut, la Policía provincial -con intervención de las DPI locales-, y el Ministerio Público Fiscal.

Iturrioz destacó el trabajo de todos los que lograron llegar a las identificaciones de los responsables, e incluyó la colaboración de los equipos docentes de las escuelas, que consideró clave para el desarrollo y el éxito de los operativos.

El ministro se refirió también al rol de las familias de los alumnos y pidió “un mayor compromiso” en relación “con el uso responsable de las redes sociales” por parte de adolescentes.

"La primera obligación es social", sostuvo el funcionario provincial. Y remarcó: "No podemos dejar todo en manos del Estado".