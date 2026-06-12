Le hicieron un allanamiento por violencia de género y secuestraron armas, municiones y plantas de marihuana

A partir de las reiteradas denuncias de una mujer, el Juzgado de Familia autorizó la diligencia. El hombre ya tenía antecedentes y medidas de restricción.

En el marco de una investigación por violencia de género la Policía realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Felipe Sapag de Centenario. La intervención realizada por personal de Comisaría 52 el miércoles por la tarde tuvo resultados positivos en tanto encontraron armas y plantas de marihuana .

Una persona fue notificada de las actuaciones indicó el comisario César Deoseffe a LM Neuquén y agregó que ante las reiteradas denuncias de una mujer el Juzgado de Familia N° 4 autorizó la diligencia en Villa Obrera.

En el allanamiento se encontraron armas que estaban guardadas en la casa. Se trata de un arma larga tipo fusil de aire comprimido junto a una pistola similar a una 9mm , pero que también resultó de aire comprimido. En el lugar también secuestraron municiones de grueso calibre, 1270, correspondientes a un arma de fuego que no fue hallada.

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En el lugar también se le dio intervención a la División Antinarcótico por la presencia de cinco plantas de marihuana en el patio de la vivienda.

Aumento de allanamientos por violencia de género

La repetición de un allanamiento en el marco de una causa de violencia familiar tiene lugar en el aumento sostenido de los casos de violencia de género. El 3 de junio, día de Ni Una Menos, la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, compartió preocupación por los datos relevados entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026 por el Observatorio Municipal de Violencia contra las Mujeres.

Según el informe, actualmente la Subsecretaría trabaja con 54 casos de riesgo de femicidio de este tipo en Neuquén capital. En el mismo período de 2025 eran 17, por lo que el incremento de los casos de extrema violencia machista fue del 217%.

"Recibimos denuncias de violencia de género constantemente y regularmente realizamos allanamientos, cuando la pareja o el novio fue hasta la casa y le exhibió un arma de fuego, o arma blanca", aseguró el Jefe de la Comisaría 52 y agregó: "a veces solicitamos los allanamientos y el Juzgado de Familia nos responde que faltan elementos, es de acuerdo a la gravedad de las denuncias".

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Se aplicó una sola prisión preventiva en ocho años

Desde la Subsecretaría brindan patrocinio gratuito, asistencia psicológica, seguimiento territorial y herramientas para que las mujeres puedan avanzar hacia una autonomía económica.

La subsecretaria, Alejandra Oehrens mencionó un caso que, según dijo, refleja las dificultades para obtener medidas contundentes frente a situaciones reiteradas de violencia. Explicó que, en ocho años, la Subsecretaría logró una sola prisión preventiva para un hombre denunciado por violencia.

La medida fue dictada por dos meses. Según detalló, se trata de un caso con más de 20 denuncias por golpes y agresiones sostenidas. “En dos meses, si el juez quiere, lo va a dejar en la calle y la van a terminar matando a esa mujer”, advirtió.

ON - Marcha Ni una menos (2).jpg El tribunal impuso la prisión preventiva por la necesidad de proteger a la víctima, especialmente en función de su situación de vulnerabilidad. Omar Novoa

La funcionaria aclaró que no es una situación aislada. Aseguró que son muchas las mujeres que no reciben una respuesta suficiente de la Justicia, aun cuando acumulan denuncias y atraviesan contextos de riesgo. “Lo único que estamos esperando es una respuesta seria de los jueces”, afirmó. Según relató, desde la Subsecretaría mantuvieron reuniones recientes por causas que siguen desde el área y recibieron respuestas que consideraron insuficientes.