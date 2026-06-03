Neuquén reveló una cifra alarmante: el exponencial aumento de mujeres con riesgo de femicidio

A horas de una nueva marcha de Ni Una Menos, el Municipio informó que los casos más graves crecieron un 217% en la capital neuquina.

La subsecretaria detallo los casos con riesgo de femicidio en la ciudad de Neuquén.

En un nuevo 3J, en el marco del Ni Una Menos, Neuquén capital volvió a mirar de frente una realidad dolorosa: la violencia de género sigue creciendo y los casos más graves demandan una respuesta urgente. La Municipalidad presentó un informe que expone el aumento de situaciones críticas y pidió mayor compromiso de la Justicia, del Estado y de la sociedad.

La presentación estuvo a cargo de la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, Alejandra Oehrens, quien compartió los datos relevados entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026. El documento fue elaborado por el Observatorio Municipal de Violencia contra las Mujeres y compara la situación actual con el mismo período del año pasado.

El dato más fuerte aparece al analizar los llamados Código A , la categoría que identifica a mujeres en situación de riesgo de femicidio . Según el informe, actualmente la Subsecretaría trabaja con 54 casos de este tipo en Neuquén capital . En el mismo período de 2025 eran 17, por lo que el incremento fue del 217% .

“Esto es gravísimo, es extremo”, advirtió Oehrens durante la exposición. La funcionaria remarcó que no se trata de una cifra más dentro de una planilla, sino de mujeres concretas que se acercan a pedir ayuda porque temen por su vida.

Ni una menos Omar Novoa

El dato que atravesó la previa del Ni Una Menos

La difusión de las cifras se produjo en un momento especialmente sensible. Este miércoles 3 de junio volverá a realizarse una nueva movilización de Ni Una Menos, una fecha que desde 2015 reúne reclamos contra los femicidios y las violencias por motivos de género.

En ese contexto, el informe local sumó preocupación: Neuquén capital tiene decenas de mujeres bajo seguimiento por situaciones de riesgo extremo. Para la subsecretaría, el dato obliga a mirar lo que ocurre durante todo el año, más allá de las fechas de movilización.

“Si solo acompañamos cuando pasan y llegan estas fechas y el resto del año no denunciamos, no acompañamos a esas mujeres y esto sigue en aumento”, planteó Oehrens. La funcionaria habló de una responsabilidad compartida y pidió no mirar para otro lado cuando una mujer pide ayuda.

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Más casos y situaciones cada vez más graves

El informe también marcó que el total de situaciones atendidas por la Subsecretaría aumentó un 44,3%. Sin embargo, la mayor preocupación está puesta en el crecimiento de los casos de riesgo extremo, que avanzaron mucho más rápido que la demanda general.

En 2025, los Código A representaban el 24,3% de las atenciones. Este año pasaron a representar el 53,5%. Es decir, más de la mitad de los casos que llegan al organismo municipal corresponden hoy a mujeres en riesgo de femicidio.

El informe advierte que esta transformación impacta directamente en la capacidad de trabajo del área. Los equipos interdisciplinarios y territoriales deben concentrar una parte cada vez mayor de sus intervenciones en situaciones de alta complejidad.

De los 54 casos actuales, 15 fueron derivados desde el área de trabajo territorial al equipo interdisciplinario. Ese dato muestra la importancia del acompañamiento en los barrios, donde muchas veces aparecen las primeras señales de alarma y donde las mujeres encuentran una puerta de entrada para pedir ayuda.

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“Neuquén tiene mujeres que están pidiendo ayuda para que no las maten”

Oehrens fue contundente al describir la gravedad de la situación. “Que Neuquén capital, la ciudad más grande de la Patagonia argentina, tenga 54 casos con riesgo de femicidio, riesgo de ser asesinadas, es gravísimo”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la Subsecretaría debió redoblar esfuerzos para sostener el acompañamiento. Según dijo, estos casos demandan más de la mitad del trabajo del equipo interdisciplinario y también del equipo territorial.

El planteo fue directo: las mujeres llegan al organismo municipal buscando protección, escucha y herramientas para salir de situaciones de violencia. “Somos las que estamos trabajando para garantizar el derecho de esas usuarias, de esas mujeres que se acercan pidiendo ayuda para que no las maten”, expresó.

Informe Ni Una Menos.prin

Un reclamo fuerte a la Justicia

Uno de los tramos más duros de la presentación estuvo dirigido a la Justicia. Oehrens cuestionó la falta de respuestas firmes del fuero penal y del fuero de familia, y reclamó medidas concretas para proteger a las mujeres que denuncian.

“Lo único que estamos esperando es una respuesta seria de los jueces”, afirmó. Según relató, desde la Subsecretaría mantuvieron reuniones recientes por causas que siguen desde el área y recibieron respuestas que consideraron insuficientes.

La funcionaria contó que, en uno de esos encuentros, les dijeron que una causa llevaba 10 años sin poder resolverse. “¿Y qué estamos esperando?”, cuestionó. Para Oehrens, las demoras y la falta de medidas aumentan el riesgo para mujeres que ya pidieron ayuda muchas veces.

También remarcó que el organismo municipal no tiene facultades judiciales, pero sí cumple un rol de acompañamiento. Desde la Subsecretaría brindan patrocinio gratuito, asistencia psicológica, seguimiento territorial y herramientas para que las mujeres puedan avanzar hacia una autonomía económica.

“No nos quedamos sentadas atrás de un escritorio. Trabajamos en el territorio”, aseguró.

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Una preventiva en ocho años

Oehrens mencionó un caso que, según dijo, refleja las dificultades para obtener medidas contundentes frente a situaciones reiteradas de violencia. Explicó que, en ocho años, la Subsecretaría logró una sola prisión preventiva para un hombre denunciado por violencia.

La medida fue dictada por dos meses. Según detalló, se trata de un caso con más de 20 denuncias por golpes y agresiones sostenidas. “En dos meses, si el juez quiere, lo va a dejar en la calle y la van a terminar matando a esa mujer”, advirtió.

La funcionaria aclaró que no es una situación aislada. Aseguró que son muchas las mujeres que no reciben una respuesta suficiente de la Justicia, aun cuando acumulan denuncias y atraviesan contextos de riesgo.

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Un pedido de auxilio antes de salir a la calle

La presentación del informe funcionó como una advertencia en la antesala del 3J. Mientras el país vuelve a movilizarse bajo la consigna Ni Una Menos, en Neuquén el Municipio puso sobre la mesa una realidad concreta: las situaciones de riesgo extremo crecieron y requieren respuestas inmediatas.

Oehrens también cuestionó los discursos que minimizan la violencia machista. Sostuvo que no se puede hablar livianamente de una baja de femicidios cuando muchas causas son caratuladas como homicidios, aun cuando las mujeres fueron asesinadas en contextos de violencia de género.

“Mueren en manos siempre de alguien del entorno, de su contexto, y vienen denunciando y vienen pidiendo ayuda”, señaló.

ON - Marcha Ni una menos que nos traten bien Omar Novoa

El reclamo no termina en la marcha

La funcionaria pidió mayor compromiso de los tres niveles del Estado, de la Justicia y también de la comunidad. “Es un llamado de alerta, de auxilio desde esta Subsecretaría”, remarcó.

En vísperas del 3J, el informe dejó una señal clara: la movilización vuelve a encontrar a Neuquén con una problemática urgente y con mujeres que necesitan protección ahora. Para la Municipalidad, el acompañamiento social, las denuncias, las medidas judiciales y el trabajo en red son claves para evitar que los casos más graves terminen en femicidios.

La cifra final resume la dimensión del problema, pero no alcanza para contar lo que hay detrás: historias de miedo, pedidos de ayuda y mujeres que buscan una salida. En Neuquén capital, esa demanda creció y el llamado es concreto: que ninguna respuesta llegue tarde.