Otro 3J con bronca y dolor: Neuquén se prepara para una marcha multitudinaria del Ni Una Menos

La provincia se suma al 3J con una convocatoria que promete ser masiva y con reclamos atravesados por casos recientes.

Neuquén se prepara para vivir un nuevo Ni Una Menos con una convocatoria que se anticipa multitudinaria y cargada de reclamos urgentes. La marcha de este 3 de junio volverá a reunir a organizaciones feministas, sociales, sindicales, estudiantiles y a vecinas autoconvocadas en una jornada marcada por femicidios recientes que estremecieron al país.

La movilización se realizará este miércoles 3 de junio , a las 17, en el monumento a San Martín, en el marco de una jornada nacional que tendrá réplicas en distintas ciudades argentinas. En Neuquén capital, como ocurre desde 2015, la consigna volverá a tomar las calles para reclamar justicia por las víctimas de femicidio, políticas de prevención, acompañamiento real a quienes denuncian situaciones de violencia y respuestas estatales más rápidas frente a los casos de riesgo.

La previa de este nuevo 3J quedó atravesada por dos hechos de fuerte impacto: el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y el reciente veredicto de culpabilidad contra Jorge Octavio Linco por el femicidio de Corina Mabel Mena , ocurrido en Junín de los Andes. El caso neuquino tuvo definición judicial el viernes por la noche, cuando un jurado popular declaró responsable al acusado por el crimen y por las lesiones provocadas a otra persona que sobrevivió al ataque.

El veredicto llegó pocos días antes del 3J y será uno de los nombres presentes en la movilización neuquina. Para las organizaciones que sostienen la convocatoria, cada sentencia representa un paso importante para las familias, pero también confirma que el sistema muchas veces llega cuando el daño ya fue irreparable. Por eso, el reclamo central estará puesto en la prevención, el acompañamiento a las víctimas y el fortalecimiento de los dispositivos de asistencia.

A nivel nacional, el femicidio de Agostina Vega generó una profunda conmoción en la previa de la marcha. La adolescente de 14 años fue buscada durante varios días en Córdoba y su cuerpo fue encontrado en un descampado. Claudio Barrelier, de 33 años, quedó imputado por homicidio agravado por violencia de género, según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. La fiscalía indicó además que aguarda los informes completos de autopsia y estudios complementarios de medicina forense.

marcha - Ni una menos- triple crimen- @izquierdadiario

El caso golpeó especialmente porque ocurrió pocos días antes de una nueva marcha de Ni Una Menos y porque volvió a instalar preguntas sobre las búsquedas de niñas y adolescentes, los antecedentes de los agresores y los mecanismos de protección. Medios nacionales informaron que Agostina fue vista por última vez el 23 de mayo y que la investigación apuntó luego a Barrelier, un hombre conocido del entorno familiar.

La muerte de Agostina también recordó el origen de Ni Una Menos. La primera gran movilización, en 2015, tuvo como antecedente el femicidio de Chiara Páez, otra adolescente de 14 años. Once años después, otro crimen contra una adolescente vuelve a conmover al país en los días previos al 3 de junio y refuerza el carácter masivo que se espera para las marchas de este año.

Las cifras nacionales que acompañan el 3J

El reclamo de este nuevo Ni Una Menos también estará sostenido por cifras que muestran la gravedad de la violencia machista en Argentina. De acuerdo con el Registro de Femi(ni)cidios del Observatorio Nacional MuMaLá, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 90 femicidios en el país. El relevamiento equivale a un femicidio cada 32 horas.

El informe detalla que, dentro de ese total, hubo 67 femicidios directos, 4 femicidios vinculados, 3 trans/travesticidios, 11 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado y 5 suicidios feminicidas. Además, el observatorio registró 356 intentos de femicidio en el mismo período, un dato que muestra la dimensión de las situaciones de violencia extrema que no terminaron en muerte, pero que pusieron en riesgo la vida de las víctimas.

Primera marcha Ni una menos en Neuquén 2015 (26).JPG

Otro dato sensible del informe es que 61 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes. Al menos 31 de ellos podrían ser potenciales beneficiarios de la Ley Brisa, el régimen de reparación económica destinado a hijos e hijas de víctimas de violencia de género o intrafamiliar.

Neuquén en el mapa nacional

En el corte estadístico de MuMaLá hasta el 30 de abril, Neuquén figura con cero femicidios registrados durante 2026. Río Negro, en cambio, aparece con dos casos. Sin embargo, desde los espacios feministas remarcan que ese dato no significa ausencia de violencia, sino que debe leerse dentro de un escenario más amplio, donde persisten denuncias, situaciones de riesgo, intentos de femicidio y causas judiciales vinculadas a hechos ocurridos en años anteriores.

La propia provincia llega a este 3J con el antecedente reciente del juicio por el femicidio de Corina Mabel Mena. Aunque el crimen ocurrió en 2025, su definición judicial quedó directamente vinculada a la agenda de este año. Para muchas organizaciones, el caso resume una parte central del reclamo: que las víctimas sean escuchadas a tiempo, que las denuncias tengan respuestas efectivas y que las redes de protección funcionen antes de que la violencia llegue a su punto más extremo.

El informe nacional también advierte que Argentina registra una tasa de 0,4 femicidios cada 100.000 mujeres al 30 de abril de 2026. Las tasas más altas corresponden a Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y Santa Fe. En esa distribución federal, Neuquén aparece sin casos en el período analizado, mientras que Río Negro registra una tasa de 0,5.

La casa, el vínculo cercano y las denuncias previas

Los datos del Observatorio MuMaLá permiten dimensionar otra característica de los femicidios: en la mayoría de los casos, la violencia proviene del entorno cercano. Según el informe, el 50% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas, mientras que el 13% fue cometido por familiares directos o indirectos de la víctima. Otro 8% fue perpetrado por hombres conocidos, como vecinos, amigos o compañeros de trabajo.

El relevamiento también señala que el 67% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida. Apenas el 14% se produjo en la vía pública. Ese dato vuelve a mostrar que el lugar donde muchas mujeres deberían sentirse más protegidas puede convertirse en el escenario de mayor riesgo cuando existe violencia de género.

En cuanto a las denuncias, MuMaLá informó que el 10% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. Entre quienes habían denunciado, el 75% tenía una orden de restricción de contacto o perimetral. Para las organizaciones, esa información muestra la necesidad de revisar los mecanismos de seguimiento, control y asistencia después de cada denuncia.

ON - Marcha Ni una menos (16).jpg Omar Novoa

Una consigna que vuelve a llenar las calles

En Neuquén, la marcha de este miércoles reunirá reclamos nacionales y locales. Habrá pedidos de justicia por las víctimas, exigencias de políticas públicas sostenidas, acompañamiento a familias y sobrevivientes y planteos vinculados al acceso a dispositivos de asistencia. También se espera que los nombres de Corina Mabel Mena, Agostina Vega y el de cada víctima de violencia machista estén presentes en carteles, intervenciones y consignas.

En la columna neuquina también estará presente el pedido de aparición con vida por Luciana Muñoz, la joven que permanece desaparecida desde el 13 de julio de 2024, cuando fue vista por última vez en cercanías de su domicilio del barrio Gran Neuquén Norte. Su familia, amigas y organizaciones sociales sostienen desde entonces el reclamo para que la búsqueda no se detenga y para que Luciana aparezca con vida, una consigna que este 3J volverá a ocupar un lugar central en las calles de la ciudad. El caso sigue abierto y continúa siendo una de las desapariciones más sensibles de Neuquén.

La jornada tendrá, además, un fuerte contenido político y social. Las organizaciones que convocan al 3J vienen reclamando la declaración de la emergencia nacional en violencia de género, un pedido que también aparece en el informe de MuMaLá. El observatorio plantea la necesidad de restituir y priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+ que atraviesan situaciones de violencia.

A once años del primer Ni Una Menos, Neuquén volverá a ser parte de una movilización que nació del hartazgo social frente a los femicidios y que se mantiene vigente por la persistencia de los casos. Este martes, la provincia saldrá nuevamente a la calle con una consigna que sigue siendo urgente: que ninguna mujer, adolescente, niña o persona de la diversidad sea asesinada por razones de género.