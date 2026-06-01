11 años de Ni Una Menos: dónde y cuando es la movilización en Neuquén

A diez años de la primera marcha masiva, la ciudad vuelve a las calles este 3 de junio. El reclamo de justicia y una preocupante cifra.

A 11 años del primer Ni Una Menos, convocan a la marcha del 3J.

A once años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos , organizaciones feministas, sindicales, sociales y la comunidad en general volverán a movilizarse este 3 de junio en distintas ciudades del país para reclamar sostener el ya histórico reclamo y exigir políticas públicas de prevención y asistencia para las víctimas .

La convocatoria en Neuquén capital concentra a partir de las 17:30 en el Monumento a San Martín , desde donde partirá una marcha que reunirá a familiares de víctimas de femicidios y desapariciones ocurridas en la región.

Esta ocasión, estará además atravesada por una herida muy reciente: el femicidio de Agostina Vega , de 14 años en Córdoba.

En Argentina se registran más de 80 femicidios en lo que va del año y que, en promedio, una mujer es asesinada cada 30 horas por hechos de violencia machista. Además, las organizaciones convocantes sostienen que las desapariciones de niñas y adolescentes, así como los femicidios y transfemicidios, continúan creciendo en un contexto atravesado por recortes presupuestarios en políticas de género.

ON - Marcha Ni una menos (20).jpg Omar Novoa

La movilización en Neuquén coincidirá con un nuevo aniversario de la primera multitudinaria marcha el 3 de junio 2015. El disparador de la histórica movilización fue el brutal asesinato de Chiara Paez, de 14 años. Desde entonces, han marcado un punto de inflexión en la visibilización de la violencia contra las mujeres en todo el país.

La concejala del Frente de Izquierda (FIT), Julieta Katcoff, señaló en una entrevista con Canal 7 que la movilización busca volver a instalar los reclamos históricos del movimiento feminista. “Estamos convocando para movilizarnos este próximo miércoles 3 de junio, a partir de las 17:30, con una concentración en el Monumento a San Martín”, expresó.

La edil recordó que el primer grito de Ni Una Menos logró convocar a miles de personas en todo el país para exigir "basta de violencia machista". "Nuestro grito se escuchó en todo el país", afirmó.

La movilización contará con la presencia de familiares de víctimas

Katcoff indicó además que participarán familiares de víctimas de distintos casos que aún reclaman respuestas judiciales. Entre ellos estarán la madre y la abuela de Luciana Muñoz, la joven neuquina desaparecida desde julio de 2024; el hermano y compañeras de trabajo de Azul Semeñenko, asesinada el 25 de septiembre del 2025; y la familia de Silvia Cabañares, asesinada el 26 de agosto de 2023.

Respecto al caso de Luciana, Katcoff sostuvo: "a casi dos años de su desaparición seguimos exigiendo que el gobierno asciende todos los recursos necesarios para conocer qué fue de su paradero".

ON - Marcha Ni una menos (23).jpg Omar Novoa

Neuquén estuvo tercera en el ranking nacional de femicidios

La concejala también hizo referencia a una estadística que encendió las alarmas en la provincia. “Neuquén, el año pasado, quedó tercera en el ranking nacional de femicidios por habitante”, aseguró, y cuestionó que una provincia con importantes recursos económicos no destine mayores fondos para enfrentar esta problemática.

En ese sentido, reclamó la implementación de políticas específicas de asistencia y prevención. “Resulta inadmisible que no se asignen los presupuestos para un verdadero plan de emergencia contra las violencia hacia las mujeres”, manifestó. Además de Neuquén, habrá actividades en otras localidades de la región.

Las organizaciones convocantes remarcaron que el objetivo de la jornada será volver a visibilizar la problemática de la violencia de género, exigir respuestas estatales y acompañar a las familias que continúan reclamando justicia por mujeres asesinadas o desaparecidas.