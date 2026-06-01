Rolando Figueroa recibió más fondos de Nación en mayo, pero por una cuestión excepcional

Los datos del mes pasado marcan, por primera vez en el año, un aumento de esos recursos coparticipables en términos reales.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en mayo y por primera vez en el año , un aumento de los fondos de origen nacional del 8,3 por ciento en el comparativo interanual.

Sin embargo, no se trató de una mejora en la distribución o una suba de la masa de recursos coparticipables que el gobierno del presidente Javier Milei gira a las distintas jurisdicciones del país, sino que se dio por el comportamiento del impuesto a las Ganancias, cuya recaudación creció el mes pasado 26,1% en términos reales, a raíz del vencimiento anual en los balances de sociedades.

Este tributo es el que alimenta la masa coparticipable y, en consecuencia, su recuperación incidió de manera directa en los fondos que recibieron las provincias. El IVA, en cambio, mostró una caída real del 9,3% respecto de mayo del año anterior. De esta manera, en conjunto, ambos impuestos generaron una suba del 10,2%.

Los datos de Neuquén

Según el informe que publica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, Neuquén recibió en mayo por transferencias automáticas, coparticipación y leyes complementarias 135 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento real del 8,3 por ciento, que surge de comparar ese mes con igual período del año pasado y contrastarlo con una inflación estimada de 2,3%.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, debió recurrir a deuda para afrontar los compromisos.

A su vez, si se toma el acumulado de este 2026 (enero, febrero, marzo, abril y mayo), Neuquén registra una caída del 2,3 por ciento, lo que la ubica en una situación intermedia entre las provincias que más perdieron, como Córdoba (3%) o CABA (3,3%) y las que menos caída tuvieron: Catamarca (0,9%) y Buenos Aires (1,7%), más allá de que la discusión con el estado nacional de muchas de estas jurisdicciones del país (como Buenos Aires) es la manera en que se reparten los recursos coparticipables, que inciden en los montos finales que reciben .

Un recurso cada vez menos representativo

Los fondos de origen nacional, más allá de esta suba excepcional de mayo, son cada vez menos importantes en el total de ingresos de Neuquén. En abril, por ejemplo, significaron tan solo el 16 por ciento, mientras que las regalías hidrocarburíferas representaron el 53 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (32%).

La manera en que se reparte la torta de recursos coparticipables en la Argentina es una discusión que hoy no está en la agenda del gobierno nacional.

El Ministerio de Economía sigue con atención las fluctuaciones del dólar.

Lo que sí logró el gobierno de Figueroa es acordar el cobro de viejas deudas que el estado nacional mantenía con la provincia de Neuquén, como las compensaciones por la armonización de la caja jubilatoria del ISSN, que comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Nación ahora pagará una parte ($48.000 millones), en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000 millones. El primer desembolso, tal como informó LMN, se hizo efectivo en mayo.