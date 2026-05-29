El plan de Figueroa con Chile que apoya la Nación: buscan un tratado histórico para exportar más gas neuquino

El gobernador neuquino se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para cerrar la agenda del Encuentro Binacional con Chile del 10 y 11 de junio.

El gobernador Rolando Figueroa se reunió este viernes en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , para ultimar detalles del Encuentro Binacional Neuquén – Biobío que se llevará a cabo los días 10 y 11 de junio. Están previstas distintas actividades en Añelo y en el paso fronterizo Pichachén .

El próximo miércoles 10 la actividad central será una recorrida por instalaciones hidrocarburíferas en Vaca Muerta , principal motor energético y económico de la región.

En tanto, el jueves 11 de junio la actividad comenzará con una recorrida por el paso fronterizo Pichachén , punto estratégico de integración bilateral con Chile. Allí las autoridades analizarán aspectos vinculados a los corredores logísticos, cuestiones energéticas y la cooperación regional.

Paso Internacional Pichachen

Acerca del encuentro, el gobernador Figueroa expresó: “Será un encuentro muy importante para avanzar en un proceso de armonización energética e integración regional. Queremos avanzar en un tratado integral de energía para el Cono Sur, que facilite el transporte y la comercialización de energía entre ambos países”.

Asimismo, Figueroa resaltó que “también vamos a trabajar sobre el desarrollo del corredor bioceánico, tanto en su perfil turístico como comercial, y en la posibilidad de contar con una aduana de doble cabecera”.

Por último, el mandatario provincial destacó que “todo esto forma parte del proceso de integración que estamos impulsando para ampliar mercados, llenar los ductos y potenciar las exportaciones de gas neuquino”.

Además del gobernador Figueroa, se prevé que participen del encuentro el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2060375935069643135&partner=&hide_thread=false AÑELO Y PICHACHÉN SERÁN EL EPICENTRO DEL ENCUENTRO NEUQUÉN – BIOBÍO



Con el ministro @LuisCaputoAR nos reunimos para avanzar en la planificación del encuentro que realizaremos el 10 y 11 de junio entre Neuquén y Biobío. Con Vaca Muerta como motor energético y económico de la… pic.twitter.com/VZ5fPCRwoe — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 29, 2026

Por parte de Chile estarán el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de energía, Ximena Rincón González; el ministro de Obras Públicas, Luis de Grange Concha; la presidenta del Senado, Paulina Gómez Urrutia; y el embajador en Argentina, Gonzalo Uriarte; quienes estarán acompañados por autoridades de la provincia del Neuquén y de la Región del Biobío.

Corredor bioceánico

Recientemente, en el marco del aniversario de Las Ovejas, Figueroa señaló : “Vamos a firmar este corredor bioceánico turístico para poderlo desarrollar”.

Figueroa agregó que “vamos a tener dos cancilleres, senadores y diputados argentinos y chilenos, y gobernadores de ambos lados de la cordillera en nuestro paso Pichachén. Hemos sabido llamar la atención y decir que queremos un paso para la zona más desarrollada de Chile desde Neuquén, y la zona más postergada de este Norte, que muchas veces las cosas han tardado tanto en llegar”, expresó.

Además, el gobernador aseguró que “tenemos que trabajar por la integración” y consideró que “2032 tiene que ser la fecha que nos tenemos que poner como meta para que el paso Minas Ñuble pueda ser una realidad”.

“Estamos culminando el primer tramo de un corredor bioceánico que nos va a involucrar a todos, que viene desde Octavio Pico a Rincón de los Sauces. Y estamos consiguiendo el financiamiento para ir desde Rincón de los Sauces hasta la ruta 40”, detalló.