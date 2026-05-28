Furor por las figuritas del Mundial: argentinos cruzan a Chile y compran cajas completas

En el país trasandino cuestan la mitad del precio. Alertan por eventual contrabando al cruzar la cordillera.

Cada vez son más los argentinos que viajan a Chile a comprar el álbun y las figuritas del mundial.

El furor de los argentinos por el álbum y las figuritas del mundial 2026 no tiene fronteras, tanto que cada vez son más los que se cruzan a Chile a comprarlas, es que en el vecino país, el codiciado producto cuesta la mitad de precio.

Los argentinos se acercaron a la tienda oficial Panini, ubicada en Providencia (Región Metropolitana), para acceder a los productos. Hasta se pueden conseguir en Falabella o París con facilidad.

Para tomar dimensión, el álbum oficial del Mundial, versión tapa blanda, cuesta 4.800 pesos chilenos, es decir, apenas unos $7.700. En nuestro país, los valores rondan entre los $15.000 y hasta $40.000 , según el lugar y el punto de venta.

De hecho, hay promociones: el álbum tapa blanda más 50 sobres de figuritas a 58.900 pesos chilenos (AR$ 94.108).

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Además, el álbum en su versión de tapa dura (Gold), arranca en 14.500 pesos chilenos (AR $ 23.168).

De allí que no sorprenda en las imágenes ver a los argentinos con cajas apiladas para cruzar la cordillera.

Argentinos viajan a Chile por el álbum del Mundial

"Salió (el álbum) como un boom en Argentina, que nadie lo consiguió. Después venimos acá en cantidad y nos llevamos muchos", dijo un joven entrevistado por el canal Mega.

"La diferencia del precio es de 10, 8 lucas en Argentina", destacó otro argentino, acerca de lo conveniente que es.

"Nos conviene porque hay mucha diferencia en precio para poder venderlo allá (en Argentina)", sumó otro entrevistado, quien alertó de la comercialización de álbumes truchos en Argentina.

Albun del mundial. Chile Argentinos viajan a Chile y compran cajas enteras de figuritas.

De todos modos, hay una cuestión importante: la Aduana puede revisar los vehículos y establecer sanciones por eventuales casos de contrabando.

Álbum del Mundial 2026: ¿cuánto dinero cuesta llenarlo?

El álbum del Mundial 2026 contiene 112 páginas, en las que se distribuye los 48 equipos que intervendrán en la Copa del Mundo que por primera vez será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. A su vez, cada uno de los equipos tiene dos páginas en el álbum, que incluyen 20 stickers en total por selección: 18 retratos de futbolistas, 1 sticker grupal y 1 escudo oficial en material especial.

Asimismo, cada sobre de figuritas -contiene 7 cromos cada uno- cuesta 1.500 pesos. Además, el álbum del Mundial 2026 presenta un insert con figuritas extra: 20 stickers extra únicos de jugadores en acción en 4 variantes de color.

Album figuritas mundial 2026

Así, el costo base para completar el álbum del Mundial 2026 se ubica en torno a los 400 mil pesos, siempre y cuándo se puedan intercambiar las figuritas repetidas. Si sólo se comprasen sobres, el costo total hasta podría duplicarse -e incluso hasta con ese dinero tampoco podría llegar a llenarse el álbum-.

Otro dato: aparte de las páginas dedicadas a cada una de las 48 selecciones, el álbum del Mundial 2026 presenta páginas especiales sobre:

Estadios.

Calendario de partidos.

Historia de la Copa Mundial de la FIFA.

de la FIFA. Camino a la Copa Mundial de la FIFA.

de la FIFA. Récords.

Cabe recordar que el álbum del Mundial 2026 recién pudo concluirse definitivamente luego del 31 de marzo de 2026, fecha en la que se conocieron los nombres de los últimos equipos clasificados a la Copa del Mundo: Suecia; Turquía; República Checa; Bosnia y Herzegovina; República Democrática del Congo e Irak.