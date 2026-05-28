Neymar se lesionó y se perderá varios partidos con Brasil a días del mundial: el parte médico

El jugador que fue convocado para disputar la Copa del Mundo sufrió una importante lesión. De qué se trata y cómo afrontará la recuperación.

El entrenador sabía a lo que se exponía con la convocatoria del jugador con presente en Santos donde también sumó varias lesiones que le hicieron perder protagonismo, pero el pedido del público para que su mayor ídolo en el presente sea parte del plantel primó en la decisión.

Rodrigo Lasmar , jefe del departamento médico de la Confederación Brasileña de Fútbol , comunicó a la prensa los resultados de los estudios médicos que se hizo el jugador y confirmó la grave lesión: “Se sometió a exámenes médicos complementarios, que culminaron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en la pantorrilla (gemelo). Continúa con el tratamiento y recibirá el alta en dos o tres semanas. Lo evaluaremos día a día. Esa es la expectativa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futebol_info/status/2059977168046739463&partner=&hide_thread=false AGORA! Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, afirma que Neymar tem lesão muscular de grau 2 na panturrilha, não apenas um edema.



A expectativa é de que o jogador esteja liberado entre 2 e 3 semanas.



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Cuál es la situación que preocupa de cara al Mundial

Neymar llega al certamen ecuménico entre algodones y es una situación que preocupa en el cuerpo técnico del seleccionado debido a que no llegaría en un estado óptimo teniendo en cuenta el tiempo de recuperación que le demandaría según comunicaron en conferencia de prensa.

La preocupación mayor viene de la mano con el reglamento de la Copa del Mundo que solo permite bajas justificadas por lesión o enfermedad grave previo al inicio del certamen, luego de haber comunicado la lista oficial de 26 jugadores.

Qué partidos podría perderse

El tiempo apremia. El campeonato está a la vuelta de la esquina y cada lesión puede dejar a los futbolistas afuera de duelos importantes, como es el caso del ex Barcelona y París Saint-Germain, que sufrió un desgarro en el gemelo. Por este imprevisto, el jugador no jugaría contra Panamá (domingo 31 de mayo) y tampoco ante Egipto, el sábado 6 de junio, según informó el sitio G1.

Incluso estará bajo la lupa su evolución hasta el 11 de junio, fecha de inicio del certamen, debido a que se estima que su recuperación podría durar tres semanas y será evaluado "día a día", mientras que faltan tan solo 14 días para la Copa del Mundo.

neymar ancelotti portada Ancelotti habló sobre la posible convocatoria de Neymar al Mundial.

Cómo fue el momento de los estudios médicos

Según informó el medio brasileño mencionado anteriormente, Neymar pasó cerca de una hora en una clínica y se retiró del lugar recostado en una furgoneta de la confederación el jueves por la noche. Fue un momento de tensión y suma privacidad, a punto tal que la CBF pidió cerrar una clínica para que pueda realizarse el estudio médico que constataría la lesión.

Ney fue acompañado a la clínica por el propio Lasmar, sumado al gerente de selecciones Cícero Souza y el supervisor Sérgio Dimas. Durante la tarde el Centro de Diagnósticos de Teresópolis, clínica que no suele utilizar en las cuando la selección concentra para los certámenes, hizo uso del mismo y pidió privacidad total a punto de pidió hacer un acuerdo de confidencialidad para que el examen no trascienda ni se hiciera público.