¿Neymar a San Lorenzo? La sorpresiva frase del presidente del club que ilusionó a los hinchas

El presidente de la institución se refirió a un operativo seducción que llevan a cabo para convencer al astro brasileño. La figura que se encarga de las negociaciones.

San Lorenzo vive un momento complejo tras la eliminación de la Copa Sudamericana luego de caer de local 1-0 ante Recoleta de Paraguay, en una definición donde le alcanzaba el empate para avanzar de ronda. Sin embargo en ese camino de oscuridad que le tocó pasar, recibió una noticia importante para los hinchas como el avance en la vuelta al barrio de Boedo y la posible llegada de una figura del fútbol mundial.

Es que en las últimas horas el delantero brasileño Neymar Jr quedó envuelto en fuertes rumores sobre una posible llegada al club azulgrana en el que ya estuvieron figuras como Íker Muniain. Fue el actual presidente del club Sergio Constantino quien sembró la ilusión en los hinchas.

"Me dijo que él (Silas) se iba a encargar de convencerlo para que venga y que se iba a comunicar con nosotros. Quizás las ideas locas son las que marcan la diferencia", dijo el máximo mandatario de la institución en diálogo con TNT Sports, haciendo público el intercambio que tuvo con el brasileño ídolo en el club Paulo Silas. "Él me dijo 'dejame a mi, dejame a mi, que yo te voy a mantener al tanto'", contó el presidente en medio de un clima electoral en la institución.

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La respuesta de Sergio Constantino, presidente de San Lorenzo, ante la pregunta de @caminocristiann_ sobre un posible acercamiento del crack brasilero con el club de Boedo.



"Quizás las ideas locas son las que marcan la diferencia. Quedó muy… pic.twitter.com/aeo1YPxMvA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 26, 2026

Cabe recordar que hace algunas semanas el jugador recibió un importante cariño por parte de los hinchas del Ciclón cuando visitó el estadio Pedro Bidegaín por Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, el jugador que disputará la Copa del Mundo 2026, había esbozado: "Fue un gran partido, un recibimiento espectacular. Gracias a los hinchas de San Lorenzo".

Con un emotivo video, San Lorenzo confirmó la vuelta a Boedo

San Lorenzo se encuentra viviendo las horas previas al trascendental duelo por Copa Sudamericana contra Deportivo Recoleta de Paraguay. El partido será en el marco de la sexta fecha de la fase de grupos y el Ciclón lo jugará con la esperanza de clasificar a octavos. Sin embargo, la noticia más importante del día para socios e hinchas va por otro lado: San Lorenzo recuperó la totalidad del terreno ubicado sobre Avenida La Plata y oficializó su vuelta a Boedo.

A través de un sentido video, la institución reveló que sumó los 8.345 metros cuadrados que le faltaban para poder construir su nuevo estadio en el lugar. "El presidente firmó el acuerdo con Karina Andrea Burijson, titular de Corporación Buenos Aires Sur", aseguraron. Con imágenes que repasan los momentos más importantes de su historia, el Ciclón anunció que comenzará formalmente su vuelta al barrio en el que forjó su ADN. "Lo firmó el presidente Sergio Costantino, lo celebran los Cuervos y Cuervas de todo el mundo", recalcaron.

De acuerdo al convenio, el Ciclón logró el usufructo gratuito de esos 8.354 metros cuadrados (la única parte que quedaba pendiente de recuperar de las tierras de Av. La Plata), un paso clave para encarar la etapa final para concretar el regreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2059321894331891954&partner=&hide_thread=false AHORA SÍ, LA VUELTA A BOEDO ES TOTAL



Lo firmó el presidente Sergio Costantino, lo celebran los Cuervos y Cuervas de todo el mundo: San Lorenzo sumó los 8.345 metros cuadrados que faltaban del terreno de Avenida La Plata.



El presidente rubricó el acuerdo con Karina Andrea… pic.twitter.com/5OmcKk4wmL — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 26, 2026

“Es una noticia que nos llena de felicidad. Estoy muy emocionado porque fue muy duro conseguirlo. Sin estos metros cuadrados era imposible pensar en cualquier proyecto de estadio en Avenida La Plata, el lugar de donde nunca nos tendríamos que haber ido. Hace tres años que venimos trabajando en este tema. Quiero agradecer a todos los que trabajaron para hacerlo posible. Ahora sí la vuelta a Boedo es total”, explicó en conferencia de prensa el presidente Sergio Costantino.

Cuándo habrán elecciones en San Lorenzo

La Comisión Directiva Transitoria que se designó en diciembre estará al frente de San Lorenzo hasta el 30 de mayo, momento en el que habrá elecciones. Quien asuma completará el mandato de Marcelo Moretti, que tenía lugar hasta fines de 2027.

Mientras tanto, en el plano deportivo las preocupaciones del Ciclón pasan por otro lado. Finalizada la competencia interna por este semestre, San Lorenzo se mantiene como líder invicto del Grupo D con siete unidades, producto de cuatro empates y una victoria, pero las cosas en la zona no pueden estar más parejas: Deportivo Cuenca tiene seis, Recoleta cinco y Santos cuatro. Esto quiere decir que todos llegan a la fecha final con chances de meterse en la próxima ronda.

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Esta noche, desde las 21:30, el Ciclón recibirá a Recoleta de Paraguay en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro, correspondiente a la última fecha de la fase de Grupos de la Copa Sudamericana será transmitido en vivo y en directo a través de la pantalla de DSports, además de su plataforma de streaming DGO.