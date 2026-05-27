Lamentable: Lifune suspendió el torneo por hechos de violencia

La mesa directiva de la Liga informó la decisión con un comunicado en las redes sociales.

Una vez más, la violencia domina la escena en el fútbol regional. Luego de diferentes hechos conflictivos ocurridos en las últimas semanas, la mesa directiva de Lifune resolvió suspender el fútbol formativo en la provincia por tiempo indeterminado. La decisión fue informada con un comunicado en la página oficial, donde se explicaron los motivos.

La intención de los dirigentes es calmar las aguas después de varias situaciones de tensión que se vivieron en diferentes canchas de Neuquén a nivel de las categorías formativas.

En el comunicado se apunta tanto al público (familiares y allegados), como a los propios jugadores de inferiores e incluso a los árbitros, cuestionados muchas veces por sus formas de impartir justicia y ejercer la autoridad.

Qué dice el comunicado oficial

El texto fue publicado en la noche del martes y puntualiza: "La Mesa Directiva de la Liga de Fútbol de Neuquén (LIFUNE) comunica la suspensión total y por tiempo indeterminado de las semifinales y finales del Torneo Apertura Oficial 2026. Esta drástica decisión responde a los reiterados hechos de violencia, reclamos desmedidos e incidentes registrados en nuestros estadios".

En cuanto a los mayores problemas, se mencionan los conflictos en las categorías de los más jóvenes: "El fútbol formativo debe ser un espacio de recreación, aprendizaje y sana competencia. Hoy, ese propósito está en riesgo debido a comportamientos que no representan los valores de nuestra institución".

En cuanto a las conductas, la mesa directiva de Lifune exigió "un compromiso absoluto con el Fair Play (Juego Limpio)" que comprende a los diferentes actores que tiene un partido de fútbol.

El público

"Tribunas en paz: Los padres y familiares deben ser formadores, no agresores. Exigimos erradicar los insultos y bajar la intensidad de los reclamos. El aliento debe ser constructivo", afirma el comunicado.

Los protagonistas

Los directivos apuntan a "Jugadores ejemplares" que no generen conflictos: "El respeto al rival y a las decisiones arbitrales es innegociable. La conducta antideportiva dentro del campo será severamente sancionada".

Además, le pidieron a los árbitros que "sean profesionales" y afirmaron: "Los jueces deben garantizar la autoridad mediante el respeto mutuo, mejorando los canales y las formas de dirigirse a los protagonistas".

Finalmente, el comunicado cierra afirmando: "Buscamos certámenes donde las familias disfruten y el plano deportivo sea el único protagonista. No se tolerará la presencia de personas que alteren la normalidad del espectáculo. La violencia no tiene lugar en nuestras canchas".

La tajante decisión de suspender los torneos de inferiores llega justo antes de las semifinales en las diferentes categorías.

comunicado lifune

La publicación tiene muchas interacciones y comentarios. Para la mayoría del público la decisión está bien tomada y coinciden en la necesidad de parar la pelota.

En diferentes canchas se han escuchado insultos de padres o allegados a chicos rivales, algo inadmisible.

Por otra parte, no son pocos los que destacan la importancia de que el arbitraje mejore para evitar la escalada de violencia que muchas veces se da en diferentes canchas.