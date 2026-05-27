Quién es el joven jugador con paso por la Selección que Úbeda llamó para enfrentar a U Católica

El entrenador recurrió a un futbolista de la reserva para reemplazar a Ayrton Costa, suspendido por acumulación de amarillas. De quién se trata.

Boca tendrá una noche dura este jueves por la noche en un duelo trascendental ante la U Católica que marcará el camino del equipo en el plano internacional : seguir en el torneo o despedirse del trofeo más codiciado a nivel clubes en Sudamérica. Para este partido el entrenador Claudio Úbeda no podrá contar con algunas figuras por lo que está obligado a realizar cambios importantes en el armado del 11 titular.

Santiago Ascacibar deberá mirar el partido desde la tribuna por la sanción de dos partidos que recibió tras la dura patada que pegó en la cabeza de un rival durante el duelo ante Cruzeiro de visitante. Junto a él, estará Ayrton Costa quien recibió una amarilla en el último duelo ante el mencionado equipo en La Bombonera y tendrá que perderse el duelo por acumulación.

Debido a esta última ausencia mencionada, el entrenador decidió llamar a una joven figura que tiene la reserva del club dirigida por Mariano Herrón. Se trata del joven Matías Satas , de 18 años, que promete ser un jugador con el camino hacia la primera división.

Matías Satas Boca

Ante este panorama complejo el central zurdo sería parte del equipo, para otorgarle el buen rendimiento exhibido en la reserva y que lo catapultó a la Selección argentina sub 17 con la que disputó el Mundial de dicha categoría siendo el capitán del plantel dirigido por Diego Placente.

El futbolista, hijo de un policía y una maestra, llegó a las inferiores del club en 2017 y firmó su primer contrato profesional en 2025 siendo el primero de su categoría en hacerlo. Además, supo estar en la prestigiosa lista anual "Next Generation" del diario inglés The Guardian donde fue colocado entre los 60 futbolistas más promisorios de la categoría 2008.

Marco Pellegrino, el apuntado para ser titular

El jugador con paso por Huracán de Parque Patricios y que ha mostrado un gran rendimiento cada vez que le tocó jugar, sería el elegido por Úbeda para ser titular. Sin embargo, el joven estará pensando en tener su momento en el partido en caso de ser necesario.

Pelegrino Tras el mal debut de Boca, la frase de Marco Pellegrino que sorprendió a todos

Atento Riquelme: un delantero de jerarquía sondeado por Boca rescindirá en Europa y quedará libre

Boca tiene un problema en su delantera con varios jugadores que atraviesan un presente complejo desde lo físico debido a distintas lesiones que ponen en jaque el armado del entrenador Claudio Úbeda: Edinson Cavani que parecía estar cerca de volver pero se resintió nuevamente, Milton Giménez y Exequiel Zeballos regresaron de distintas lesiones pero están entre algodones, el desgarro de Miguel Merentiel entre otras malas noticias que preocupan en el club.

Desde la institución están atentos a lo que pueda pasar a futuro con la finalización de la temporada europea donde distintas figuras empiezan a buscar una salida. En las últimas horas, una noticia sobre un jugador con presente en el fútbol europeo puso en alerta al xeneize.

Chimy Ávila, a un paso de salir de Betis

El reconocido delantero Chimy Ávila, que supo ser sondeado por el club para convertirse en refuerzo, tiene los días contado en el Betis de España debido a que la institución de España tiene decidido rescindir el vínculo contractual que mantienen a pesar de que la fecha original de su fin estaba pactada para 2027.

Según trascendió, uno de los motivos por los que el club tomaría la decisión es porque el delantero no habría cumplido con las expectativas durante los dos años y medio que estuvo vistiendo la camiseta del club. Esta puede ser una posibilidad para el equipo de La Ribera debido a que el jugador evaluaría ofertas para continuar con su trayectoria deportiva.