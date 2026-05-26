Una plataforma de Argentina anunció que transmitirá todos los partidos del Mundial 2026

Uno de los servicios más vistos en el país apuesta fuerte y ofrecerá en sus señales los encuentros de la Copa del Mundo.

Una plataforma en Argentina anunció que tendrá todos los partidos del Mundial.

La plataforma de Personal, Flow , anunció a través de redes sociales, que sus clientes podrán ver todos los partidos del Mundial 2026 en sus canales. Esto se debe a una alianza con DSports, que fue la que compró los derechos oficiales del torneo, y consiguió el total de los encuentros.

Con esta noticia, se suma a otros canales y plataformas que transmiten un número limitado de los partidos, teniendo diferentes opciones a la hora de decidir por donde ver a la selección Argentina.

La plataforma de Flow, que es un servicio de Personal, que tiene cable y aplicaciones para ver diferentes programas, anunció una alianza con DSports, para sumar sus canales deportivos para que sus clientes, a partir de mañana, puedan verlos.

Se verán en el canal 109 y 110 del cable y la aplicación, y tendrán disponibles todos los partidos del Mundial 2026, ya que DirecTV compró los derechos de la totalidad de los encuentros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TribunaDeporOK/status/2059381223177298251?s=20&partner=&hide_thread=false ULTIMO MOMENTO



A partir de mañana, los clientes de Flow Argentina, podrán disfrutrar de las señales @DSports en los canales 109 y 110. pic.twitter.com/m3SwX5OyeG — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) May 26, 2026

Más allá que para los clientes de Flow, la gran noticia es que no deberán pagar un extra para poder ver el Mundial, la alianza se mantendrá luego de terminar el torneo, por lo que podrán seguir disfrutando sus canales en el futuro, y ver competencias como la Copa Sudamericana.

Todas las señales que transmitirán partidos del Mundial 2026

Este Mundial será bastante diferente, ya que los derechos de transmisión en Argentina tuvieron cambios importantes, ya sea por decisión del Gobierno Nacional, o por la puja de señales privadas.

Paramount+ y DSports transmitirán los 104 partidos en vivo del Mundial 2026 para seis países de Sudamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Estas serán las dos señales que tengan la totalidad de los encuentros, con diferentes planes para adquirir el servicio.

Por su parte, Telefe transmitirá 32 partidos, incluyendo todos los encuentros de la Selección Argentina, el partido inaugural, semifinales y final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2059395372531802392?s=20&partner=&hide_thread=false TODOS LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL SE PODRÁN VER POR FLOW



Contará con todas las señales de DSports que televisarán los 104 encuentros del torneo (sin pagar un plus)



TV:

TyC Sports: 50 partidos

Telefe: 30 partidos

TV Pública: semifinales y la final (además de los… pic.twitter.com/bRiQ25k2wb — Diario Olé (@DiarioOle) May 26, 2026

Asimismo, mientras la TV Pública ofrecerá los partidos de la Selección Argentina y semifinales y final. Por otro lado, Disney+ Premium pasará 30 partidos: 22 juegos de la fase de grupos, dos de los 16avos de final, dos de los 8vos de final, uno de cuartos de final, las dos semifinales y la final.

Una de las noticias que se esperaba también era la presencia de TyC Sports en el Mundial, siendo una de las señales más identificadas con la selección. Finalmente, el canal confirmó que transmitirá 50 partidos del torneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2055304152507437464?s=20&partner=&hide_thread=false TyC Sports, como de costumbre, el canal del Mundial pic.twitter.com/L3hNEi9b9g — TyC Sports (@TyCSports) May 15, 2026

"TyC Sports transmitirá a la Selección Argentina y más partidos en vivo del Mundial 2026 desde Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será la primera edición con 48 selecciones de la cita máxima del fútbol, del 11 de junio y hasta el 19 de julio", confirmó el medio a través de su página web.

A su vez, se refirió al despliegue que harán contemplando a transmisión en vivo de los partidos del seleccionado: "En cada presentación de Argentina, que arrancará su camino en el Grupo J contra Argelia, Austria y Jordania, TyC Sports contará con móviles, posiciones exclusivas y cámaras propias diferenciales".