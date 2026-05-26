Liga Federal de básquet: ya hay un cruce confirmado y se cierra la fase regular

Los equipos de Neuquén y Río Negro concluyen esta semana la etapa clasificatoria y se vienen los playoffs.

Comenzó la última semana de la fase regular en la Liga Federal de básquet de todo el país. Los más de 90 clubes que compiten buscan su mejor ubicación de cara a los playoffs , que para la tercera categoría de la disciplina a nivel nacional comenzarán en junio. En la Conferencia Sur, ya hay varias posiciones definidas, pero restan resolverse el 1-2 y el sexto y séptimo lugar.

Los ocho equipos zonales seguirán en competencia, se cruzarán en una instancia regional (1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5) y los cuatro ganadores pasarán a la fase interconferencias con rivales de otras partes del país.

El formato de las llaves de playoffs es implica una serie al mejor de tres partidos con formato 1-2, comenzando en la cancha del peor ubicado.

club plottier pacífico basquet liga federal (3)

Los punteros, Pérfora de Plaza Huincul e Independiente de Neuquén, llegan con el mismo registro (11-2) y en caso de ganar ambos en la última fecha, el Verde tiene la ventaja por la diferencia de puntos entre sí.

El que prevalezca en esa batalla sabe que su rival será Petrolero (1-12), el peor de la tabla.

Por su parte, Centro Español (10-3) ya sabe que será el tercero en la clasificación, ya que incluso alcanzando a alguno de los líderes, pierde con ambos en el desempate por los duelos entre sí.

El único cruce ya resuelto es el de Club Plottier y el Club Pacífico, en una serie que comenzará en El Viejo Ramírez y finalizará en El Histórico.

La particularidad es que en la fase regular ambos le ganaron al otro como visitante, por lo que se ratifica que será la serie, a priori, más pareja de todas.

club plottier pacífico basquet liga federal- marangello

En su debut en la categoría, el equipo de Sergio Bellandi finalizará la fase regular con récord positivo. Después de ser campeón del Pre Federal, el Deca tuvo bajas sensibles en su plantel y lo sintió en el rendimiento, pero siempre es un rival peligroso para cualquiera.

Cómo se juega la última fecha

Este miércoles, Atlético Regina recibirá a Independiente de Neuquén desde las 21. Si gana, el albo se adueñará del sexto puesto y jugaría contra el propio Rojo. En caso de perder, quedaría séptimo a la espera del partido de Deportivo Roca.

El viernes, desde las 21, el colista Petrolero será local de Centro Español y Pérfora hará lo propio ante Club Plottier.

Desde las 22 de ese mismo día, Roca recibirá a Pacífico cerrando la fase regular.