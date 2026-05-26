Los argentinos, a paso firme en Roland Garros
En una nueva jornada del segundo Grand Slam del año, los tenistas nacionales tuvieron muy buenos resultados.
Los argentinos Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, tras superar exigentes estrenos. Estos clasificados se suman a una jornada de lunes también muy positiva para los tenistas nacionales.
Sebastián Báez no pudo continuar su partido, y fue el único argentino en quedar eliminado, tras tener que abandonar el encuentro ante su compatriota Burruchaga, por problemas en su rodilla derecha.
Así fue la positiva jornada para los argentinos en Roland Garros
Díaz Acosta logró su primera victoria en el cuadro principal de París al derrotar al chino Zhizhen Zhang por 6-1, 6-4 y 6-3. El zurdo argentino, que sumó recientemente a Federico Delbonis a su equipo de trabajo, dominó desde el inicio con solidez en el servicio y agresividad desde el fondo. En segunda ronda enfrentará a Learner Tien, 18º preclasificado y uno de los grandes proyectos del circuito.
También avanzó Burruchaga, que se benefició del abandono de Báez cuando el encuentro estaba 2-6, 7-5, 6-2 y 2-0. Báez había comenzado mejor y dominó el primer set, pero Burruchaga reaccionó en el segundo parcial y aprovechó los problemas físicos de su compatriota. El próximo rival será Félix Auger-Aliassime.
Por su parte, Francisco Comesaña venció al estadounidense Ethan Quinn por 6-4, 7-6(8) y 7-6(4). El marplatense mostró carácter en los momentos decisivos, especialmente en el tie-break del segundo set, donde salvó un punto de parcial antes de imponerse. Ahora jugará ante el italiano Luciano Darderi.
La cuarta alegría argentina fue para Juan Manuel Cerúndolo, que superó al británico Jacob Fearnley por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7). El argentino mostró agresividad y firmeza en los momentos clave, especialmente en los dos tiebreaks que terminaron definiendo el partido. En la próxima ronda enfrentará al italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner.
Francisco Cerúndolo, con una gran chance en Roland Garros
El cierre de la jornada perfecta de ayer llevó la firma de Francisco Cerúndolo (26°). El mayor de los hermanos comenzó con un andar arrollador frente al peligroso neerlandés Botic van de Zandschulp (55°), pero el partido se le complicó tras ceder el tercer parcial en un ajustado tiebreak. Lejos de amargarse, Cerúndolo recuperó la intensidad en el cuarto capítulo y terminó sellando su clasificación con un marcador definitivo de 6-3, 6-4, 6-7 y 6-4.
En la segunda ronda, enfrentará al francés Gastón, que participa en el torneo por una Wild Card que decidieron darle. Pero la gran noticia para Cerúndolo llegó con una derrota inesperada en su lado del cuadro.
Daniil Medvedev, sexto preclasificado, quedó eliminado en la primera ronda del torneo contra Walton en cinco sets, y se despidió anticipadamente del segundo Grand Slam del año.
Para Cerúndolo es una gran noticia porque podía jugar ante el ruso en la tercera ronda. Por más que para el ex número uno del mundo, el polvo de ladrillo no es su mejor superficie, venía de poner en aprietos a Sinner en Roma, lo que hacía que fuera uno de los favoritos en el torneo.
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