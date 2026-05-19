Cuál es la lesión por la que Carlos Alcaraz no jugará ni Roland Garros ni Wimbledon.

Carlos Alcaraz , actual número 2 del ranking de la ATP , pasó de una temporada de ensueño a una de pesadilla. A su ausencia en la gira de polvo de ladrillo, con Roland Garros incluido, se le sumará la de césped: tampoco jugará Wimbledon , donde defendía 1200 puntos de la final disputada en 2025.

La noticia dio un fuerte impacto en el mundo del tenis. Es que se trata de una de las caras del ATP Tour, el tenista español que completó el Career Grand Slam con tan sólo 22 años. Pero, de un momento a otro, su cuerpo le dijo que había que frenar. Justo en la temporada de polvo de ladrillo, dónde marca la diferencia, y la de césped, dónde empezaba a asentar su tenis.

Concretamente, la lesión que lo obligó a Alcaraz a bajarse de Roland Garros es en su muñeca derecha. Según informan en España, sufre una tenosinovitis de De Quervain, que es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. Este dolor es común en los tenistas y se da generalmente debido a una sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento. Todavía no se sabe cuándo se dará el regreso oficial de Carlitos.

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El problema se originó en el ATP 500 de Barcelona, durante el primer set con Otto Virtanen. Allí fue donde llamó al fisio en el 5-4 pero a pesar de la molestia siguió jugando. Si bien el ex Nº1 sacó adelante el partido, el dolor no se iba a ir. Cuando llegaron los resultados de los estudios médicos, el murciano entendió que era mucho más serio de lo pensado y no podía continuar en el torneo. Ya con otro semblante, anunció su baja en una conferencia de prensa. Cuando llegó su baja en Madrid, ya se encendieron las alarmas. Porque para bajarse de un Masters 1000 y encima en su país natal, la lesión era seria. Luego, siguieron las ausencias de Roma, y especialmente, de Roland Garros. Y en las últimas horas, notificó en sus redes sociales que tampoco dirá presente en el All England.

La jugada entrevista de Aryna Sabalenka

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, habló en profundidad sobre la presión, los desafíos personales y el costo emocional de la fama en una entrevista con la revista Vogue, en la que protagonizó una osada producción fotográfica. La tenista relató que su primer contacto con el tenis fue a los seis años, por decisión de su padre, Sergey, quien debió abandonar el hockey sobre hielo tras un accidente.

“En nuestra región, los dos deportes más populares son el hockey sobre hielo y el tenis. Mi padre eligió el tenis”, contó la deportista. “Hasta que tenía 13 años, éramos ricos. Y luego mi papá luchó. Tantos contratiempos. Lo vi luchar muchas veces en su carrera, pero siempre levantándome. Mis padres se esforzaron por mantener las cosas en marcha, y realmente no hablamos de ello. Pero lo sabía. Los padres piensan que no lo sabemos, pero nosotros lo sabemos”, expresó la tenista sobre el episodio que alteró los tiempos de bonanza de su familia.

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En lo que va de su carrera, la bielorrusa alcanzó 30 trofeos, 24 en individuales y seis en dobles. Sin embargo, también reconoció el peso de las derrotas: “Me volvería súper emocional todo el tiempo. Estaba como bajo control cero. Podría liderar el partido, luego estar súper loco y dejarlo ir. Sabía que tenía un problema”. Tras perder la final del Abierto de Francia ante Coco Gauff en junio, la tenista declaró: “No gané el partido no porque jugara increíble, solo porque cometí todos esos errores de... pelotas fáciles”, aunque luego pidió disculpas y ambas grabaron un video en TikTok. En octubre, un incidente en el Abierto de Wuhan terminó con su raqueta lanzada y una advertencia por parte del árbitro: la herramienta rebotó y casi golpea a un niño alcanzapelotas.

“Con mucho amor y mucha atención y mucho éxito, siempre habrá gente que te juzgue”, admitió Sabalenka. “Juzgan tu mirada, juzgan tu gruñido, tu nacionalidad, incluso tu vida privada, tus elecciones. No me desplazo mucho, pero a veces veo comentarios aleatorios en Instagram, TikTok, Threads, y le pregunto a mi gerente: ‘¿La gente realmente me odia tanto?’ Luego entro en el estadio y siento tanto apoyo, y me doy cuenta de que en Internet, son tan pocas personas, pero es tan ruidoso. A veces es una cuenta falsa, y creo que ni siquiera tienes las pelotas para mostrar tu cara. O a veces haces clic en el perfil, y ves que es una madre con tres hijos, una familia feliz que vive una vida muy convencional y perfecta. Y las cosas que ella te está enviando en mensajes es ‘quiero que mueras, quiero que tu familia tenga cáncer, sos una puta’. Y pienso: hay algo mal con este planeta”, manifestó la tenista de 28 años.