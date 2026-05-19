Se volvieron locos: el tremendo festejo del Arsenal luego de consagrarse tras 22 años

El conjunto de Mikel Arteta ganó la Premier League tras el empate del Manchester City en la ante última fecha del torneo.

El festejo de los jugadores del Arsenal tras consagrarse en la Premier League.

El empate del Manchester City ante el Bournemouth por la 37º fecha de la Premier League terminó de consagrar al Arsenal como campeón, tras 22 años de sequía en el máximo campeonato inglés. La cuenta oficial del club compartió el alocado festejo de los jugadores.

En el video, se ve como los futbolistas están parados juntos frente a una televisión, y al momento del final del partido de los dirigidos por Guardiola, todos empiezan a saltar y abrazarse con locura, y luego cantaron todos juntos con la palabra "campeones".

Así fue la consagración del Arsenal en la Premier League

El Bournemouth se había puesto en ventaja gracias al gol del delantero francés Eli Kroupi a los 39 minutos del primer tiempo. La anotación llegó con una impresionante definición al ángulo desde el borde del área, tras recibir un buen pase por parte de su compatriota Adrien Truffert.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2056818603320545408?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL BOURNEMOUTH PERO EN REALIDAD ES CASI DEL ARSENAL! ASÍ LAS COSAS CON MANCHESTER CITY, LOS GUNNERS SON CAMPEONES DE LA #EPL



Mirá la #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vknnSzl9OT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 19, 2026

Pese a insistir de manera desesperada, el City solo pudo llegar a la igualdad recién a los 94 minutos, a través de un remate cruzado del delantero noruego Erling Haaland. En los últimos segundos tuvo una nueva aproximación, pero le faltó eficacia en los últimos metros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056834062573035661?s=20&partner=&hide_thread=false EL ANDROIDE LE PONÍA SUSPENSO AL FINAL: Haaland sacó un cañón y sentenció el 1-1 entre City y Bournemouth. ¡ARSENAL ES CAMPEÓN DE LA #PREMIERxESPN!



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Con este empate, el Manchester City no pudo llevar la pelea por el título en la Premier League a la última fecha, ya que terminó esta jornada con 78 puntos y a cuatro del líder Arsenal, con solo tres por disputar.

De esta manera, el Arsenal, que es dirigido por el español Mikel Artera, pudo cortar con una de las mayores sequías de su historia y volvió a gritar campeón en la Premier League después de 22 años. El argentino Gabriel Heinze fue parte del cuerpo técnico que se consagró en la mejor liga del planeta.

La última consagración del equipo londinenses se había dado en el 2004, en la histórica campaña de “Los Invencibles”, que lograron terminar aquella temporada invictos en la liga inglesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNmx/status/2056833585617752075?s=20&partner=&hide_thread=false Y después de 22 años podemos decir...



¡ARSENAL ES CAMPEÓN DE LA PREMIER LEAGUE!

¡ADIÓS A LA SEQUÍA! ¡MIKEL ARTETA LO LOGRÓ!



Desde la temporada 2003-04 de Los Invencibles que los Gunners no levantaban un título de liga. pic.twitter.com/OskwDvekG3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 19, 2026

La pelea del título se había puesto interesante cuando el Arsenal empezó a perder puntos importantes y el City remontó para tener una chance en el final. Aún así, los de Guardiola fallaron en el último tramo, y con un empate ante Everton, le habían dado nuevamente la responsabilidad a los de Mikel Arteta, que no fallaron. Ahora también irán por la consagración en la Champions League.

Enzo Fernández amargó al Tottenham

El Chelsea, con gol del argentino Enzo Fernández, le ganó 2-1 al Tottenham, que no contó con el Cuti Romero por lesión, y no lo dejó salvarse del descenso a falta de una fecha para la finalización de la Premier League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2056822882567639276?s=20&partner=&hide_thread=false EL GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ.



Atención al festejo con el teléfono. pic.twitter.com/6cOFSTCdeN — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 19, 2026

Los dirigidos por Roberto De Zerbi se encuentran en la 17º posición, dos puntos por delante del West Ham, que hoy es el último equipo descendiendo a la segunda división inglesa. Si ante Chelsea lograba una victoria o un empate, aseguraba su permanencia (ya que la diferencia de gol entre ambos equipos es muy grande).

El domingo jugarán la última fecha en simultáneo: los Spurs recibirán al Everton, mientras que el West Ham también jugará de local contra el Leeds, para definir al último descendido de la Premier League.