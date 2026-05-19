Chilena y rabona: los lujos de Rosario Central en los goles ante Universidad Central

Los dirigidos por Jorge Almirón cerraron su clasificación con una nueva victoria de local por Copa Libertadores.

Rosario Central venció 4-0 a la Universidad Central de Venezuela y cerró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores , aunque resta saber si lo hará como líder de su grupo o en segundo lugar. Dos de los cuatro goles fueron con grandes lujos: una chilena y una rabona.

En el Gigante de Arroyito , el Canalla se recuperó de la derrota ante River Plate en el Torneo Apertura, y logró concretar uno de los grandes objetivos del semestre, que era clasificar en el certamen continental.

El encuentro comenzó con una particular decisión de los hinchas rosarinos: cuando se anunció el nombre de Jorge Almirón en la voz del estadio, se escucharon fuertes silbidos para el entrenador. Esto se debe al enojo por la eliminación ante River en el Monumental, por las semifinales del Torneo Apertura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2056864816673771898?s=20&partner=&hide_thread=false SILBIDOS PARA ALMIRÓN



Cuando la voz del estadio anunció la formación titular para el duelo con Universidad Central, el DT recibió una silbatina por parte de los hinchas de Rosario Central



La eliminación ante River no dejó buenas sensaciones: lo que más molestó fue el… pic.twitter.com/sZ4rPQ0Xh9 — Diario Olé (@DiarioOle) May 19, 2026

El Canalla abrió el marcador a los 21 minutos, cuando el defensor Gastón Ávila improvisó una pirueta de chilena en el área que dio en el palo derecho de Schiavone y le quedó a Veliz, que remató de primera mientras se tiraba al piso y puso el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/2Dfut/status/2056863600363319667?s=20&partner=&hide_thread=false GOL DO ROSARIO CENTRAL!! QUASE GOL PUSKAS!!



ALEJO VELIZ I ROSARIO CENTRAL 1 X 0 UCV pic.twitter.com/dy6YJS9Z2s — 2D (@2Dfut) May 19, 2026

A los 30 minutos, los venezolanos encontraban el empate, que fue anulado polémicamente por el VAR: un disparo de fuera del área rebotó en dos jugadores de Central (el último pegando en su mano) y Jovanny Bolívar la empujó para el 1-1, pero estaba en offside al momento del remate. Lo extraño es que podría haber marcado penal o tomar ambos rebotes como una segunda jugada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/2Dfut/status/2056865844034953418?s=20&partner=&hide_thread=false GOL DA UCV!!



BOLIVAR I ROSARIO CENTRAL 1 X 1 UCV pic.twitter.com/v3xghwJylB — 2D (@2Dfut) May 19, 2026

En 38 minutos, el extremo Julián Fernández avanzó por la izquierda y ensayó un gran centro de rabona que permitió la aparición en velocidad de Pizarro, que definió fuerte y al medio con un disparo que Schiavone alcanzó a rozar, pero no pudo detener. Así el conjunto rosarino se puso 2-0 y empezó a manejar con mayor tranquilidad el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2056870207495221407?s=20&partner=&hide_thread=false LA RABONA DE JULIÁN FERNÁNDEZ.



EL GOL DE VICENTE PIZARRO.



ROSARIO CENTRAL LE GANA 2-0 A UNIVERSIDAD CENTRAL. pic.twitter.com/D5RZG29ajd — JS (@juegosimple__) May 19, 2026

Ya en la segunda mitad, a los 25 minutos, una gran jugada individual por izquierda del juvenil Giovanni Cantizano le permitió apilar a dos rivales enganchando hacia adentro y hacia afuera para luego meter un pase atrás que asistió a Di María, que solo tuvo que empujar la pelota contra el arco rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2056884807108333827?s=20&partner=&hide_thread=false ¡OTRO GOLAZO CANALLA DE LA MANO DEL PIBE! Gio Cantizano la armó toda por la izquierda y le dijo a Di María "tomá y hacelo" para el 3-0 de Rosario Central sobre UCV.



Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/58rIjglf0n — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 19, 2026

A un minuto para el final del tiempo regular, Cantizano volvió a hacer una gigante jugada por izquierda para asistir esta vez al inoxidable Marco Ruben, que entró por el medio del área chica para poner el 4-0 y que la gente delire en el Gigante de Arroyito.

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MARCO RUBEN I ROSARIO CENTRAL 4 X 0 UCV pic.twitter.com/fv1qXKevdJ — 2D (@2Dfut) May 19, 2026

Insólito: Riestra se hizo dos goles en contra

En su visita a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana, Riestra vivió una situación insólita, ya que en veinte minutos se hizo dos goles en contra y complicó sus posibilidades de clasificación a la próxima instancia.

Por el grupo F de la Copa Sudamericana, el conjunto argentino cayó 4-1 ante el uruguayo y debe esperar a que Gremio no sume ante Palestino para llegar a la última fecha con posibilidades.

El primer gol del partido fue un grosero error del arquero Ignacio Arce, que intentó detener un flojo disparo a su primer palo y la pelota se le terminó escurriendo entre las manos, siendo el 0-1 en solo 8 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2056862521185722509?s=20&partner=&hide_thread=false INSÓLITO ERROR DE IGNACIO ARCE ANTE MONTEVIDEO CITY TORQUE. pic.twitter.com/590NITqkG1 — dataref (@dataref_ar) May 19, 2026

Veinte minutos después, Montevideo City Torque asediaba el área rival y en un centro atrás, Goitía, que intentaba despejar, terminó marcando el 2-0 para los uruguayos.