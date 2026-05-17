La polémica publicación de Jorgelina Cardoso, la esposa de Di María, tras la derrota de Central

La pareja del futbolista de Rosario subió una historia a Instagram, luego de la eliminación del Canalla ante River.

Ya es un clásico que Jorgelina Cardoso realice posteos para defender a su marido , Ángel Di María, y para atacar a quienes lo critican. Así ocurrió este fin de semana, luego de la eliminación de Central ante River , en las semifinales del torneo Apertura.

El Millo se impuso 1 a 0 con gol de Facundo Colidio, en un partido donde la tarea del árbitro Nicolás Ramírez fue correcta, con dos penales claros sancionados para el local.

Luego de una semana llena de suspicacias por los fallos favorables al Canalla, en igualdad de condiciones River fue superior y obtuvo un triunfo justo.

Di María fue silbado y abucheado en el Más Monumental. La gente de River le cantó "Fideo secanucas, Fideo secanucas", en referencia a la gran relación que tiene Ángel con Claudio Tapia, presidente de AFA.

Embed 85.000 personas diciéndole SECANUCA a Di María. Poético. pic.twitter.com/3oyTnNIj8x — lorem ipsum (@altashanta) May 17, 2026

El posteo de Jorgelina Cardoso

La mujer subió una historia a Instagram y escribió: "Solo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan. Me da felicidad y tranquilidad saber que estamos del lado correcto, con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida... Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. GRACIAS por ser tan distinto a esa manada de almas pobres".

jorgelina posteo

La historia tiene solo texto y la tipografía es celeste y blanco, en clara referencia al paso de Ángel Di María por la selección argentina, donde ganó todos los títulos posibles.

"Yo te amo mucho más, gracias por estar siempre, gracias por bancarme en todo. Vamos juntos por más sueños", fue la respuesta de Di María al compartir la historia en la que lo etiquetó su pareja.

ángel di maría central 2

"No por algo hablaron antes"

El sábado por la noche, apenas terminado el partido, Di María habló con ESPN y TNT Sports.

“Hicimos un buen partido. Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá. No por algo hablaron antes. Nosotros seguimos trabajando. Creo que hicimos un buen campeonato. Estoy orgulloso de nosotros. Ahora nos queda la Copa Libertadores, intentar terminar primeros”, comenzó Fideo ante la prensa tras el encuentro. Luego agregó: “Hay que seguir para adelante”.

Más allá de la bronca por cómo se resolvió la semifinal, Di María también apuntó contra el calendario que viene afrontando Rosario Central. El capitán remarcó que el equipo llegó al cruce con River en medio de una seguidilla exigente, entre la competencia local y la Copa Libertadores, con poco margen para descansar y recuperar futbolistas. "Muchos hablan de que los demás no tienen descanso, y si pueden ver, Central nunca tuvo descanso", disparó.

Ángel Di María habló del proceso de Jorge Almirón en Central

A ese desgaste se le sumó un contratiempo en la previa del viaje a Buenos Aires. El plantel tenía previsto trasladarse en avión, pero el plan se modificó y Central terminó viajando en micro hacia la Capital. “No sé qué pasó en Aeroparque, no se podía aterrizar, así que nos tocó venir en colectivo”, relató Di María, al explicar una situación que sumó más horas de traslado antes de jugar en el Monumental.

De todos modos, el balance interno del plantel fue positivo. Pese a la eliminación, Fideo valoró la respuesta de sus compañeros en una cancha difícil y en un escenario cargado de presión. “Estoy más que feliz de lo que hizo este equipo. Creo que hicimos un gran trabajo en una cancha difícil de visitante”, afirmó.

En el cierre, Di María también miró hacia adelante y habló del inicio del ciclo de Jorge Almirón. El capitán de Central sostuvo que el equipo todavía está en una etapa de adaptación, pero confía en que el camino elegido puede dar resultados. "Con Jorge llevamos poco tiempo y creo que si seguimos por este camino vamos a poder tener alguna alegría pronto", añadió.