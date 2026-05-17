Así despidió la hinchada de Roma a Dybala, tras ganarle el clásico a la Lazio

El argentino dio una asistencia clave en el triunfo de este domingo. Se jugó en el Olímpico de la capital.

Roma se quedó con el clásico de la capital al derrotar por 2 a 0 a Lazio en el Estadio Olímpico gracias a un doblete de Gianluca Mancini. El argentino Paulo Dybala fue uno de los grandes protagonistas de la tarde, en lo que hasta ahora será su último partido con el equipo jugando en casa.

El conjunto de Gian Piero Gasperini soportó un mejor arranque del equipo de Maurizio Sarri, que generó peligro con remates de Matteo Cancellieri y Tijjani Noslin, ambos controlados por Mile Svilar.

A cinco minutos del descanso, Niccolò Pisilli ejecutó un córner desde la izquierda y Mancini anticipó a Mario Gila para abrir la cuenta de cabeza.

En el segundo tiempo, Roma dominó y volvió a golpear a los 21 minutos con una jugada calcada: esta vez el centro fue de Paulo Dybala y nuevamente Mancini ganó por arriba para sellar el 2-0.

Embed ¡ASISTENCIA DE LA JOYA DYBALA! El argentino tiró un centro perfecto para el DOBLETE de Mancini vs. Lazio en el Derby.



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Sobre el final, una pelea entre Wesley França y Nicolò Rovella terminó con ambos expulsados. Con este triunfo, Roma quedó a un paso de la Champions y dependerá de sí misma ante Hellas Verona.

En la penúltima fecha del Calcio, Dybala podría haber disputado su último partido como jugador de Roma, con quien termina su contrato a mitad de año. El interés de Boca y su reciente paternidad lo llevarían a continuar su carrera en el xeneize en los próximos meses.

Embed ¡ATENCIÓN A ESTO! Paulo Dybala, ovacionado por todo el estadio, se retiró reemplazado en el Derby vs. Lazio. ¿Habrá sido su despedida ante la gente de Roma?



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El resto de la fecha en Italia

Napoli también aseguró su lugar en la próxima Champions tras imponerse con autoridad por 3-0 sobre Pisa, ya descendido.

El equipo napolitano resolvió el partido en la primera mitad con goles de Scott McTominay, a los 20 minutos, y Amir Rrahmani, de cabeza, seis minutos más tarde.

En el complemento, Rasmus Højlund completó la goleada para un equipo que selló su clasificación una fecha antes del final.

Juve, con un pie afuera de la Champions

La gran sorpresa de la jornada la dio la Fiorentina, que venció por 2 a 0 a la Juventus en Turín y relegó a la Vecchia Signora al sexto puesto.

Dušan Vlahovic tuvo la más clara para los locales, pero se encontró con una gran respuesta de David de Gea.

A los 33 minutos, Cher Ndour abrió el marcador con un derechazo desde fuera del área tras una buena acción de Manor Solomon.

Ya en la segunda parte, un gol de Vlahovic fue anulado por el VAR y luego Rolando Mandragora sentenció la historia con un remate espectacular al ángulo.

El equipo de Luciano Spalletti quedó obligado a una última fecha perfecta para no quedarse fuera de la Champions.

El Milan aprovechó la derrota de la Juventus y se subió al podio con un sufrido triunfo por 2 a 1 sobre el Genoa en el Luigi Ferraris.

Tras un primer tiempo discreto, Christopher Nkunku abrió la cuenta de penal luego de una infracción del arquero Justin Bijlow.

Más tarde, Zachary Athekame amplió con un remate desde la medialuna y Johan Vásquez descontó para el local tras una serie de rebotes, pero no alcanzó.

El conjunto de Massimiliano Allegri quedó con los mismos puntos que la Roma, aunque por resultados entre sí se ubica tercero.

El Como, equipo dirigido por Cesc Fàbregas, derrotó 1-0 a Parma y mantuvo intacto su sueño de disputar la Champions League por primera vez en su historia.

Tras un primer tiempo de amplio dominio y varias oportunidades desperdiciadas, Albert Moreno rompió el cero en el complemento luego de una asistencia de Jesús Rodríguez.

Como quedó a solo dos puntos de la Roma y el Milan, por lo que la última jornada definirá una de las luchas más apasionantes del cierre de la temporada italiana.