Deportivo Rincón metió otra victoria para llegar a la zona de clasificación

El León se impuso por la mínima sobre Costa Brava en el Elías Moisés Gómez por el gol tempranero de Cristian Cangá.

Con una sólida actuación en casa, Deportivo Rincón volvió a ganar y sigue sumando puntos para llegar a la tercera posición en la zona 3 del Federal A . El equipo de Pablo Castro sacó la diferencia rápidamente y después la justificó teniendo más llegadas que Costa Brava de General Pico.

El resultado favorable le permite al conjunto neuquino cerrar la primera vuelta de la fase inicial del certamen dentro de los mejores de su grupo.

Como lo había hecho en la pretemporada, Cristian Cangá volvió a ser determinante anotando el gol de la victoria.

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Deportivo Rincón y otra victoria en casa

El León sacó la diferencia rápido con una buena jugada de Facundo Miguel por izquierda. El volante trabó con fuerza y tuvo algo de fortuna para llevarse la pelota. Con la defensa mala parada, llegó hasta el fondo y metió un pase al medio para que Cangá la empuje en el área chica.

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Los primeros 25' tuvieron al local claramente superior, incluso con la salida de Cristian Estigarribia por una lesión muscular. En su lugar ingresó Jorge Rossi, quien estuvo cerca de marcar tras un pelotazo largo a la espalda de los centrales, pero lo tapó justo Maximiano Lara.

Fue notorio como los visitantes no pudieron hacer pie en el sintético del Elías Moisés Gómez y los locales estaban mucho más aplomados con los piques de la pelota.

Ya en el complemento, el trámite cambió totalmente. Costa Brava empujó con más ganas que fútbol y tuvo un par de situaciones claras. Una de ellas pegó en el palo tras una serie de rebotes, donde Rincón se salvó de milagro. Carlos Esteves, que tuvo mucha actividad como marcador central izquierdo, salvó a su equipo del empate.

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Los dos entrenadores movieron el banco y en ese contexto el trámite se hizo parejo, con oportunidades para anotar de ambos.

Del otro lado, Rossi y Miguel estuvieron cerca de liquidar el partido, pero el arquero Luciano Silva mantuvo con vida a su equipo hasta el final con atajadas importantes.

Nicolás Pacheco tuvo su chance con un zurdazo desde afuera que salió al lado del palo izquierdo y después a los pampeanos le anularon correctamente un gol por posición adelantada.

En la última del partido, el Oso Sánchez salió lejos de su arco y quedó apareado con Ignacio Pipistrelli, que se desplomó pidiendo penal. El árbitro Jorge Etem cobró falta en ataque y el partido llegó a su fin en medio de discusiones y cruces que no pasaron a mayores.

Rincón volvió a festejar en casa, sacó 7 de los últimos 9 y llegará a la segunda vuelta en zona de clasificación. En la próxima fecha, el representante neuquino tendrá libre y luego será local de FADEP de Mendoza.

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SÍNTESIS

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves y Ezequiel Ávila; Axel Oyola, Daniel Carrasco, Facundo Miguel y Juan Achetoni; Cristian Cangá y Cristian Estigarribia. DT: Pablo Castro.

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo agüero, Alférez y Nicolás Pacheco; Gómez, Maximiliano Lara, Agustín López, Ezequiel Riera; Jerónimo Gutiérrez y Brian Noriega. DT: Rodrigo Villalonga.

Gol: PT 12 Cangá (DR)

Árbitro: Jorge Etem

Estadio: Elías Moisés Gómez