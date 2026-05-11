Eliminó a un local, está en octavos y es el único argentino en carrera: el triunfazo de Tirante en Roma.

El argentino Thiago Tirante (69°), registró una actuación para el recuerdo este lunes, cuando obtuvo uno de sus mejores triunfos en toda su carrera al vencer al local Flavio Cobolli (12°) por 6-3 y 6-4. De esa manera se clasificó a octavos de final del Roma Open y consiguió un hecho inédito en su carrera.

Después de derrotar al invitado anfitrión Gianluca Cadenasso (183°) y al británico Cameron Norrie (19°) en las fases previas, el platense, de 25 años, afrontó un complicado duelo contra uno de los favoritos como el florentino, de 24 y verdugo del francés Terence Atmane (51°) en el debut, el cual se vería ampliamente superado por la versatilidad y precisión de su rival en la cancha central del Foro Itálico al ceder el 88% de los puntos con sus primeros saques en una hora y 18 minutos de juego.

Por consiguiente, el ex número 1 del mundo juvenil, que ya había derrotado al bicampeón de Copa Davis en el único antecedente entre sí, en Miami 2025, se anotó el segundo éxito más destacado de su trayectoria según ranking, considerando que había sorprendido al ruso Andrey Rublev (8°) en Bastad 2024, uniéndose a otros resonantes festejos como contra el estadounidense Tommy Paul (18°) en Madrid 2026, su compatriota Francisco Cerúndolo (19°) en Río 2026 y el mencionado versus Norrie hace unos días.

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De esta manera, el dos veces semifinalista en el Tour, en Bastad 2024 y Houston 2026, se metió por primera ocasión entre los 16 mejores de un torneo de Masters 1000, alcanzó su posición más alta en el ordenamiento masculino al escalar virtualmente hasta el 56° peldaño y buscará dar otro batacazo en la capital italiana frente al ruso Daniil Medvedev (9°), ganador del Masters 1000 de Roma en 2023, en la próxima instancia.

Como quedó el cuadro tras la clasificación del argentino

El próximo rival que tendrá que enfrentar Thiago Tirante será el ruso Daniil Medvedev. El séptimo preclasificado, ex N°1 del mundo y campeón de un torneo de Grand Slam será el gran desafío para el albiceleste, que tendrá un duro contrincante para ganarse un boleto a los cuartos de final.

En caso de obtener una victoria, Tirante jugará frente a una de las revelaciones del Roma Open, Hamad Medjedovic, o el español Martín Landaluce que ingresó al cuadro principal como un Lucky Loser. Pensando en una hipotética semifinal en el Foro Itálico, el argentino enfrentará al tenista que salga ganador de entre Jannik Sinner, Andrea Pellegrino, Andrey Rublev o Nikoloz Basilashvili.

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Para la final, si es que clasifica por supuesto, Tirante chocaría con un jugador de la parte baja del cuadro del Masters 1000 de Roma. Estamos hablando de que podría ser: Alexander Zverev, Casper Ruud, Lorenzo Musetti, Karen Khachanov, Dino Prizmic, Luciano Darderi, Rafael Jodar o Learner Tien.

Los octavos del Masters 1000 de Roma

Jannik Sinner (1) vs Andrea Pellegrino (Q)

Andrey Rublev (12) vs Nikoloz Basilashvili (Q)

Hamad Medjedovic vs Martín Landaluce (LL)

Thiago Tirante vs Daniil Medvedev (7)