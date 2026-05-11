Con el neuquino Darío Herrera: están los cuatro árbitros para cuartos de final

Entre martes y miércoles se resolverán los semifinalistas del Apertura de primera división en el fútbol argentino.

El neuquino Darío Herrera forma parte del grupo de cuatro árbitros principales que resolvió AFA para los cruces de cuartos de final del torneo Apertura, a disputarse el martes 12 y miércoles 13 de mayo.

Por reglamento, no se pueden repetir árbitros para equipos en fases consecutivas. Tanto Andrés Merlos como Fernando Echenique y Leandro Rey Hilfer no pitaron en octavos de final, donde Herrera sí lo hizo en el clásico cordobés.

El neuquino pasa por un gran momento profesional, ya que además será uno de los tres árbitros argentinos en la Copa del Mundo.

Herrera Superclásico Boca River

De cara a lo que viene, el mendocino Merlos irá a Belgrano-Unión), Echenique estará en Argentinos-Huracán), Herrera viajará a Rosario para Central-Racing y Rey Hilfer impartirá justicia en el Monumental entre River y Gimnasia.

Entre los cuartos y árbitros VAR designados, como siempre, hay un par que acumularon varios escándalos en el ascenso, como los casos de Joaquín Gil y Lucas Novelli Sanz, con desempeños bochornosos.

Cronograma y árbitros para cuartos de Final - Apertura 2026:

Belgrano vs. Unión (Martes 12/5, 19:00): Árbitro: Andrés Merlos Cuarto árbitro: Joaquín Gil VAR: Fernando Espinoza

Argentinos Jrs. vs. Huracán (Martes 12/5, 21:30): Árbitro: Fernando Echenique Cuarto árbitro: Felipe Viola VAR: Hernán Mastrángelo

Rosario Central vs. Racing (Miércoles 13/5, 18:45): Árbitro: Darío Herrera Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina VAR: Pablo Dóvalo

River Plate vs. Gimnasia LP (Miércoles 13/5, 21:30): Árbitro: Leandro Rey Hilfer Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora VAR: Lucas Novelli



Detalles reglamentarios