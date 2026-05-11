Así se disputarán los cuartos de final del Apertura: horarios y TV

La Copa de la Liga en su versión Apertura 2026 tiene la agenda más ajustada debido al paro que hicieron los dirigentes hace algunas semanas para defender a Claudio Tapia y Pablo Toviggino . Luego de un fin de semana donde hubo sorpresas y eliminaciones que dieron que hablar, la instancia de playoffs entra rápidamente en su etapa de definiciones con la confirmación de los cruces de cuartos de final.

Por la parte alta del cuadro, la actividad comenzará este martes 12 de mayo. En Córdoba, Belgrano , que llega con el envión de haberse quedado con el clásico ante Talleres, recibirá a un sorprendente Unión de Santa Fe , que viene de dar el golpe en Mendoza al eliminar a Independiente Rivadavia.

En el segundo turno del martes, Huracán visitará a Argentinos Juniors en La Paternal. El "Globo" arriba a esta instancia tras una victoria histórica frente a Boca en La Bombonera, mientras que el "Bicho" buscará hacer valer su localía luego de vencer a Lanús.

Huracán Boca Bombonera Octavos

La otra mitad de la llave se resolverá el próximo miércoles 13 de mayo. En el primer turno, Rosario Central, que en condición de local logró una remontada ante Independiente, se medirá ante Racing en el Gigante de Arroyito. La "Academia" selló su clasificación de manera agónica en La Plata tras dejar en el camino a Estudiantes.

El cierre de los cuartos de final estará a cargo de River y Gimnasia y Esgrima La Plata. El "Millonario" viene de atravesar una prueba de fuego tras eliminar a San Lorenzo en una infartante definición por penales, marcando el triunfo más importante del ciclo de Eduardo Coudet hasta el momento. Por su parte, el "Lobo" llega con el pecho inflado tras su sólida victoria por la mínima diferencia ante Vélez en Liniers.

cuadro cuartos

Cronograma de los Cuartos de Final

Martes 12 de mayo:

19:00: Belgrano vs. Unión (Estadio Julio César Villagra) por ESPN.

21:30: Argentinos Juniors vs. Huracán (Estadio Diego Armando Maradona) por TNT Sports.

Miércoles 13 de mayo: