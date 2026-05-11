Un jugador de Instituto festejó la victoria de Belgrano en el clásico ante Talleres y los hinchas se enojaron

Un reconocido jugador del club compartió un picante posteo en sus redes sociales con motivo de festejar la victoria ante la T, que terminó eliminada por el resultado. El posteo de su pareja.

Belgrano de Córdoba hizo historia ganando el clásico ante Talleres en el Mario Alberto Kempes y eliminándolo del Torneo Apertura generando una revolución en Córdoba que se vio paralizada por el encuentro. Los festejos aún continúan en la provincia debido a la magnitud que tuvo el partido para la historia del pirata cordobés.

Tal relevancia tuvo el duelo que, en las últimas horas, un jugador de Instituto de Córdoba también aprovechó las redes sociales para celebrar la victoria del visitante ante la T. Sin embargo lejos de caer en gracia, algunos hinchas de la Gloria estallaron contra el jugador que hizo pública su felicidad por la victoria del elenco de Ricardo Zielinski.

A través de sus historias el delantero de la Gloria Franco Jara compartió una historia en su cuenta personal mostrando una imagen degrade que viaja desde la oscuridad del azul, pasando por celeste hasta blanco, junto a un corazón celeste que haría referencia al Pirata cordobés.

Franco Jara posteo clásico

Esto no pasó desapercibido en las redes sociales por lo que distintos hinchas del club rojiblanco se hicieron eco de la publicación. Esto ocurrió a sabiendas que el jugador fue parte del plantel Pirata hasta inicios del 2026, donde no renovó contrato con mencionado club y terminó decantando en el club de Alta Córdoba.

El picante posteo de su pareja

No solo él le dedicó una gastada a la T, sino que su pareja también compartió una foto aún más punzante sobre el resultado del partido. "¿Te imaginas vivir en Códoba hoy y ser una gallina?", escribió junto a una imagen donde se ve un grupo de hinchas piratas celebrando.

Pareja Franco Jara

Belgrano hizo historia: le ganó el clásico cordobés a Talleres y lo eliminó del torneo

Belgrano escribió una página dorada en su historia al eliminar a su clásico rival Talleres en los octavos de final del Torneo Apertura. En un Estadio Mario Alberto Kempes que fue una caldera, el Pirata se impuso por 1 a 0 en el primer duelo de eliminación directa entre ambos en Primera División. Sin embargo, la jornada del clásico cordobés comenzó de la peor manera debido a una emboscada violenta que sufrió la delegación visitante antes de ingresar al predio.

El incidente que empañó la previa del clásico

Varios inadaptados atacaron con piedras los micros que transportaban al plantel y a los dirigentes celestes, destrozando gran parte de los cristales laterales. A pesar de la gravedad del impacto y los vidrios estallados, afortunadamente no se registraron heridos entre los futbolistas ni el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski. El incidente puso en jaque la previa del encuentro y generó un fuerte repudio de todas las autoridades provinciales presentes.

Cardozo fue figura y González Metilli golpeó en el momento justo

Ya en el terreno de juego, la T avisó temprano con un remate de Diego Valoyes que se fue apenas por encima del travesaño, despertando el grito contenido de la tribuna albiazul. El Celeste, por su parte, intentaba acomodarse en el campo mientras Zelarayán empezaba a pedir la pelota para conducir.

La primera gran polémica llegó cuando Lucas Passerini logró enviar la pelota a la red, silenciando por un instante el sector ocupado por la hinchada de Talleres. Sin embargo, la intervención del VAR fue letal para las aspiraciones del Pirata al anular la conquista por una posición adelantada milimétrica del delantero. El festejo se cortó en seco y el partido volvió a su estado de paridad absoluta bajo un sol cordobés radiante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053199676367593625&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN: Lucas Passerini había puesto el 1-0 de Belgrano contra Talleres en el Kempes por los octavos del #TorneoApertura, pero fue anulado por este offside previo.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YkUefEk5nc — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

A los 38 minutos del primer tiempo, el Chino Zelarayán frotó la lámpara y armó una jugada individual digna de su jerarquía internacional dentro del área rival. El enganche desparramó defensores y asistió a Passerini, quien increíblemente definió por arriba del travesaño cuando el gol parecía un hecho consumado. Fue la chance más clara para los de Alberdi antes de irse al descanso, dejando el marcador en blanco.

Los de Carlos Tevez no se quedaron atrás y respondieron de inmediato tras una desconcentración defensiva en un lateral que dejó a Rick de frente al arco para definir. El delantero enganchó y sacó un misil teledirigido al segundo palo, pero se encontró con la figura de la tarde bajo los tres palos celestes. El arquero Cardozo protagonizó una atajada espectacular con un manotazo que envió el balón al córner, salvando la caída de su valla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2053207301717180815&partner=&hide_thread=false CARDOZO LO GRITÓ COMO UN GOL: gran reacción del arquero de Belgrano para sacar al córner un gran remate de Rick.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/QdSHBA1ssL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

Un final lleno de tensión con tres expulsados

El inicio del complemento traería finalmente la emoción que rompería el clásico cuando Francisco González Metilli capturó una pelota suelta en el corazón del área chica. El mediocampista no perdonó y con un toque certero puso el 1-0. El partido se volvió sumamente friccionado y accidentado, con tres expulsiones que evidenciaron los nervios y la pierna fuerte: Talleres terminó con nueve hombres tras las rojas a dos de sus figuras y Belgrano, que hizo la heroica, acabó el pleito por 10. Poco le importó al Celeste, que logró un mojón en casa rival.