Belgrano hizo historia: le ganó el clásico cordobés a Talleres y lo eliminó del torneo

El duelo estuvo repleto de condimentos: hubo tres expulsados y el elenco comandado por Carlos Tevez se fue del campo de juego silbado.

Belgrano escribió una página dorada en su historia al eliminar a su clásico rival Talleres en los octavos de final del Torneo Apertura. En un Estadio Mario Alberto Kempes que fue una caldera, el Pirata se impuso por 1 a 0 en el primer duelo de eliminación directa entre ambos en Primera División. Sin embargo, la jornada del clásico cordobés comenzó de la peor manera debido a una emboscada violenta que sufrió la delegación visitante antes de ingresar al predio.

Varios inadaptados atacaron con piedras los micros que transportaban al plantel y a los dirigentes celestes, destrozando gran parte de los cristales laterales. A pesar de la gravedad del impacto y los vidrios estallados, afortunadamente no se registraron heridos entre los futbolistas ni el cuerpo técnico de Ricardo Zielinski. El incidente puso en jaque la previa del encuentro y generó un fuerte repudio de todas las autoridades provinciales presentes.

Ya en el terreno de juego, la T avisó temprano con un remate de Diego Valoyes que se fue apenas por encima del travesaño, despertando el grito contenido de la tribuna albiazul. El Celeste, por su parte, intentaba acomodarse en el campo mientras Zelarayán empezaba a pedir la pelota para conducir.

La primera gran polémica llegó cuando Lucas Passerini logró enviar la pelota a la red, silenciando por un instante el sector ocupado por la hinchada de Talleres. Sin embargo, la intervención del VAR fue letal para las aspiraciones del Pirata al anular la conquista por una posición adelantada milimétrica del delantero. El festejo se cortó en seco y el partido volvió a su estado de paridad absoluta bajo un sol cordobés radiante.

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ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YkUefEk5nc — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2026

A los 38 minutos del primer tiempo, el Chino Zelarayán frotó la lámpara y armó una jugada individual digna de su jerarquía internacional dentro del área rival. El enganche desparramó defensores y asistió a Passerini, quien increíblemente definió por arriba del travesaño cuando el gol parecía un hecho consumado. Fue la chance más clara para los de Alberdi antes de irse al descanso, dejando el marcador en blanco.

Los de Carlos Tevez no se quedaron atrás y respondieron de inmediato tras una desconcentración defensiva en un lateral que dejó a Rick de frente al arco para definir. El delantero enganchó y sacó un misil teledirigido al segundo palo, pero se encontró con la figura de la tarde bajo los tres palos celestes. El arquero Cardozo protagonizó una atajada espectacular con un manotazo que envió el balón al córner, salvando la caída de su valla.

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Un final lleno de tensión con tres expulsados

El inicio del complemento traería finalmente la emoción que rompería el clásico cuando Francisco González Metilli capturó una pelota suelta en el corazón del área chica. El mediocampista no perdonó y con un toque certero puso el 1-0. El partido se volvió sumamente friccionado y accidentado, con tres expulsiones que evidenciaron los nervios y la pierna fuerte: Talleres terminó con nueve hombres tras las rojas a dos de sus figuras y Belgrano, que hizo la heroica, acabó el pleito por 10. Poco le importó al Celeste, que logró un mojón en casa rival.