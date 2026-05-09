Otro show del 10: con dos asistencias y un gol, Messi le dio el triunfo al Inter Miami y es récord en la MLS

Las Garzas recuperaron su mejor versión y volvieron a la victoria de la mano de Leo, que superó una plusmarca en la liga estadounidense.

Inter Miami recuperó su mejor versión en la MLS al vencer por 4-2 a Toronto FC en su visita a Canadá, consolidándose como escolta de la Conferencia Este. La gran figura de la noche fue Lionel Messi , quien no solo anotó un tanto, sino que también entregó dos asistencias, alcanzando un récord histórico en la liga estadounidense. Con esta actuación, el capitán argentino se convirtió en el jugado r que más rápido llegó a los 100 goles y asistencias combinados en la historia de la MLS.

El marcador se abrió al cierre del primer tiempo gracias a la picardía de Rodrigo De Paul, quien capturó un rebote de un tiro libre para poner el 1-0 parcial. Tras el descanso, el equipo de Florida amplió la ventaja con una asistencia magistral del 10 para Luis Suárez , quien definió con un zurdazo rasante.

La superioridad de las Garzas continuó con el estreno goleador de Sergio Reguilón, quien aprovechó una nueva habilitación del astro argentino para meterse en el área y sentenciar el tercer gol. Poco después, el propio Leo selló su cuenta personal al conectar un centro preciso desde el punto penal para el cuarto tanto del conjunto visitante.

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Pese a la amplia ventaja, el equipo canadiense logró descontar sobre el final gracias a un doblete de Emilio Aristizábal, quien aprovechó errores defensivos para maquillar el resultado definitivo. Sin embargo, la victoria de los dirigidos por Guillermo Hoyos nunca estuvo en riesgo real, permitiéndoles sumar 22 unidades y quedar a solo un punto del líder Nashville. La Pulga volvió a demostrar su vigencia absoluta, dejando atrás las dudas tras el reciente traspié sufrido en el clásico frente al Orlando City.

La impresionante cifra de goles y asistencias de Messi en el Inter Miami

Con este triunfo, el conjunto rosa suma aire en la tabla y Messi sigue agigantando sus números individuales, acumulando 59 goles y 41 asistencias en tan solo 64 partidos disputados. El equipo ahora se prepara para sus próximos compromisos contra Charlotte FC y Cincinnati, buscando asaltar la punta de su conferencia de la mano de su capitán.