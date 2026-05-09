Un profesor prometió hora libre si salía la figurita de Messi y la locura fue total

La fiebre por las figuritas del Mundial 2026 no para. La insólita propuesta de un profesor que desató la algarabía en los estudiantes.

La fiebre por las figuritas del Mundial 2026 sigue creciendo en todo el país y esta vez dejó una escena tan insólita como divertida en un colegio. Un profesor de educación física sorprendió a sus alumnos con una apuesta que terminó convirtiéndose en un verdadero fenómeno viral.

Todo ocurrió cuando el docente apareció con un sobre de figuritas y lanzó una propuesta que desató la locura entre los estudiantes: “Si sale Messi , hay hora libre”.

La consigna rápidamente revolucionó al curso de un colegio de Córdoba. Rodeado de chicos expectantes y en medio de un clima de máxima tensión en el patio de la institución, el profesor comenzó a abrir una por una las figuritas mientras aumentaban los nervios y los gritos de emoción.

Cada imagen que aparecía alimentaba aún más la expectativa. Los alumnos seguían el momento con intensidad total, como si se tratara de una definición mundialista.

figurita de Messi hora libre

La situación alcanzó su punto máximo cuando, en la última figurita del sobre, apareció Lionel Messi. En ese instante, el curso explotó de festejos, saltos y gritos al confirmarse que tendrían la esperada hora libre gracias al capitán de la Selección argentina.

El divertido episodio fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la ocurrencia del profesor y el fanatismo intacto que genera Messi incluso fuera de las canchas.

La escena volvió a demostrar el furor que despierta el álbum del Mundial 2026 y cómo la pasión futbolera atraviesa también la vida cotidiana en las escuelas.

Cuánto cuesta el álbum y las figuritas del Mundial 2026

Como ocurre cada cuatro años, la colección de Panini marca el inicio simbólico del ritual futbolero entre coleccionistas e hinchas. Y en esta oportunidad, no será un gustito económico.

El tradicional álbum de tapa blanda tiene un costo de $15.000 y se puede conseguir en kioscos de diarios, supermercados y jugueterías. Pero también existe una versión de tapa dura destinada a los coleccionistas. En este caso, su valor ronda entre los $30.000 y $35.000 y está disponible de manera exclusiva a través del sitio oficial Zonakids.com.

figuritas mundial 2026 Ya se palpita la llegada del álbum en todo el país.

Por su parte, los tradicionales sobres de figuritas, que en esta ocasión incluirán 7 unidades cada uno, se comercializarán a un precio de $2.000 por sobre. Se trata de un impactante salto en los valores en relación a cuatro años atrás, cuando el álbum costó $750 y los sobres con cinco figuritas se conseguían a $150.

Con estos precios, completar el álbum requerirá unos $300.000, dependiendo de la capacidad de cada uno de intercambiar las repetidas, algo para lo que se suelen organizar reuniones en plazas y parques entre los fanáticos. Aunque es un verdadero golpe al bolsillo para todos los coleccionistas, se espera que la distribución sea masiva en todo el país para garantizar el abastecimiento ante la alta demanda prevista.

figuritas mundial album 2026

Otra novedad es la incorporación de la versión digital del álbum. Panini puso a disposición una plataforma online y una aplicación oficial que permite a los usuarios avanzar en la colección de manera virtual. Cada persona recibe dos sobres digitales diarios, con cinco figuritas cada uno. Si bien la cantidad es menor a la de los sobres físicos, la propuesta digital apunta a captar la atención de los jóvenes y adaptarse a nuevos hábitos de consumo.