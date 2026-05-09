Prendió la luz para bañarse, explotó el departamento y murió: el dramático relato de la madre de la docente

La víctima, de 44 años, permaneció una semana internada con quemaduras graves. La familia denuncia que había una pérdida de gas.

La última vez que Antonia vio con vida a su hija fue en una habitación de un hospital. Jesica Coria permanecía intubada, con graves quemaduras y severas lesiones pulmonares luego de la explosión que destruyó el departamento donde vivía junto a sus hijos en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando.

“Mi hija me esperó, esperó a que yo llegara y ahí falleció”, recordó la mujer, todavía atravesada por el dolor de una tragedia que, asegura, pudo haberse evitado.

Según contó, Jesica había advertido en reiteradas oportunidades al propietario sobre pérdidas de gas en la vivienda que alquilaba desde hacía tiempo. “Le venía diciendo que había olor a gas y él hizo oídos sordos. No fue una sola vez, fueron varias”, afirmó Antonia. Incluso señaló que ese mismo día la docente volvió a reclamar por el problema.

Fuga de gas. explosión. Muerte (3)

Antes de morir, Jesica alcanzó a realizar una denuncia en la Comisaría 4ª de San Fernando por las pérdidas de gas que detectaba en el departamento.

Una explosión que terminó en tragedia

Jesica tenía 44 años y trabajaba como docente en distintas escuelas de San Isidro. Además de sostener a sus tres hijos —Demián, Mauricio y Facundo— continuaba estudiando para seguir creciendo profesionalmente.

La noche del 27 de marzo, después de regresar de trabajar, ingresó al baño de su departamento. Eran cerca de las 23 cuando ocurrió la explosión. “Ella fue a bañarse, prendió la luz y explotó todo”, relató su madre.

Fuga de gas. explosión. Muerte (1)

El estallido provocó un incendio y le ocasionó quemaduras en gran parte del cuerpo. En medio de la desesperación, uno de sus hijos intentó auxiliarla utilizando una campera, mientras una vecina la envolvió con una sábana mojada hasta que lograron trasladarla a un hospital.

Antonia se enteró horas más tarde. “Eran como las cinco de la mañana cuando me llamó mi hija menor para decirme que estaban en el hospital”, recordó. En un primer momento creyó que el accidente había involucrado a sus nietos, sin imaginar la gravedad del estado de Jesica.

La lucha por sobrevivir

Las quemaduras y las lesiones internas complicaron la atención médica desde el inicio. Según contó Antonia, los médicos tardaron en poder intubarla debido al estado crítico de sus pulmones y de las vías respiratorias.

Más tarde, la docente fue derivada a una clínica de Ciudadela, donde permaneció internada en estado delicado durante varios días. “Desde un principio nos dijeron que estaba muy grave”, sostuvo su madre. Pese a los esfuerzos médicos y a la esperanza de la familia, Jesica murió el 3 de abril al mediodía. Tenía tres hijos de 22, 18 y 7 años.

La denuncia contra el propietario

Tras la muerte de la docente, la familia apuntó contra el dueño del complejo habitacional. Antonia denunció que, al día siguiente del fallecimiento, el propietario llevó a un gasista matriculado para cortar el suministro en el departamento donde ocurrió la explosión.

“Para mí fue una manera de querer despegarse de la responsabilidad”, afirmó.

Además, aseguró que otras familias que viven en el mismo lugar también temían denunciar problemas por miedo a represalias. “Los amenazaba con sacarlos a la calle si hablaban”, sostuvo.