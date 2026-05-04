Volvían de un casamiento y chocaron de frente en una curva: hay cuatro muertos y tres heridos graves

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en la ruta 76. Tres mujeres y un hombre fallecieron.

Un fatal accidente tuvo lugar en el partido de Tornquist , en el sur de Buenos Aires. Dos autos protagonizaron un choque frontal en el que cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas .

El episodio se registró este domingo en la ruta provincial 76 , a la altura de Abra de la Ventana, en el cordón serrano del sur bonaerense. Medios locales indicaron que alrededor de las 7:30 en un área de "curvas pronunciadas y banquinas irregulares". Las víctimas fatales eran oriundas de Lanús y del barrio porteño de Caballito, reveló Clarín.

Los dos autos involucrados son un Ford Focus , que era conducido Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, y un Citroën C3 que manejaba Juan Ignacio Daulerio de 28 años de edad. Uno de los vehículos terminó sobre la banquina, en tanto que el otro quedó detenido sobre la calzada.

Según trascendió, las víctimas fatales fueron identificadas como Laura Camila Díaz Sandoval, de 26 años; María de los Milagros Chirinos, de 28; Talía Araceli Mansilla, de 29, y Ezequiel Agustín Quaglio, de 31.

choque sierra de la ventana (1)

Medios locales revelaron que las tres mujeres murieron en el acto y Quaglio falleció en el Hospital Municipal de Tornquist, lugar al que había sido trasladado junto a los dos conductores y a Griselda Buchanan, de 47 años, que iba como acompañante en el Ford Focus. Los tres permanecen internados para recibir atención médica especializada.

En el lugar trabajaron personal de Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, Defensa Civil y de Tránsito. Se habilitó un solo carril para facilitar el trabajo de los peritos de la Policía Científica durante un par de horas.

Cómo fue que se produjo el choque frontal

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el Citroen C3 en el que viajaban cinco jóvenes circulaba en sentido Tornquist–Sierra de la Ventana, regresando de un casamiento en la localidad cabecera. Al ingresar a una zona de curva conocida como "Abra de la Ventana", el conductor habría perdido el control del vehículo debido a una velocidad superior a la aconsejada para ese sector.

Al intentar retomar la dirección, realizó una maniobra que lo llevó a cruzar para el carril opuesto. En ese instante, el Ford Focus impactó contra el lateral del vehículo con 5 pasajeros. Finalmente, este último salió despedido hacia la banquina y terminó en un zanjón al costado de la ruta.

Un diario local detalló que "las características del terreno fueron determinantes en el desenlace fatal del hecho".

Tragedia: una madre y su beba de un año perdieron la vida en un choque frontal

Un choque frontal en la madrugada del sábado dejó una fuerte conmoción en la comunidad mendocina. El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 146 y se cobró la vida de una mujer policía y su pequeña hija de apenas un año.

La familia viajaba a Villa de la Quebrada, provincia de San Luis, para las festividades del Cristo de la Quebrada, el evento religioso más grande de la provincia que se celebra entre el 24 de abril al 3 de mayo. Lo que debía ser un viaje de fe terminó en tragedia. La noticia sacudió especialmente a San Rafael, de donde eran oriundas las víctimas.