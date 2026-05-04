Chau a la prohibición: el Gobierno habilitó la venta de vapeadores pero bajo un estricto control

Tras una década de prohibición ineficaz, el Gobierno nacional estableció un marco regulatorio. El objetivo es desarmar el mercado informal.

El Gobierno nacional avanzó con un cambio profundo en la política sobre productos de nicotina . A través de una nueva resolución, estableció un marco regulatorio integral para vapeadores , tabaco calentado y bolsitas de nicotina, dispositivos que hasta ahora estaban prohibidos pero seguían circulando en el país.

La medida abre una discusión inevitable: si estos productos no podían venderse, ¿por qué ahora se regulan? La explicación oficial apunta a un problema concreto. El consumo nunca desapareció, pero se consolidó en un mercado informal sin controles , sin trazabilidad y sin intervención estatal .

Durante más de una década, la Argentina mantuvo un esquema restrictivo que impedía la comercialización de vapeadores y sistemas electrónicos de nicotina. En los hechos, esa estrategia no logró frenar su uso.

Los dispositivos siguieron llegando al país por canales paralelos, sin regulación ni control sanitario. En ese contexto, el Estado quedaba al margen: no podía verificar qué contenían esos productos ni sancionar su venta.

Vapeadores Singapur El consumo de vapeadores crece entre jóvenes y preocupa por los riesgos asociados a la nicotina.

El nuevo enfoque parte de esa realidad. En lugar de sostener una prohibición difícil de aplicar, la normativa busca incorporar esos productos a un sistema formal, con reglas claras y capacidad de fiscalización.

Registro obligatorio y límites a la nicotina

El cambio más importante es estructural. A partir de ahora, ningún producto podrá venderse sin estar registrado. Esto implica que fabricantes y comerciantes deberán declarar la composición de cada artículo y cumplir estándares de calidad.

La regulación también fija condiciones estrictas sobre la concentración de nicotina y las sustancias permitidas. El objetivo es reducir los riesgos asociados a un consumo que, hasta ahora, se realizaba sin información clara.

Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de los saborizantes en vapeadores. Distintos especialistas coinciden en que estos sabores funcionan como puerta de entrada para adolescentes, al hacer más atractivo el consumo inicial.

Con este esquema, el Estado gana una herramienta clave: la posibilidad de controlar, inspeccionar y sancionar. Sin registro, directamente no hay venta legal.

La preocupación sanitaria sigue en el centro

El cambio regulatorio no modifica el diagnóstico médico. La evidencia científica sostiene que la nicotina tiene efectos nocivos, independientemente del formato en que se consuma.

vapeador.jpg Los cigarrillos electrónicos no podrán utilizarse en espacios cerrados libre de humo en Río Negro. Ilustración

Varias investigaciones internacionales la describen como una sustancia con impacto directo en el sistema cardiovascular, capaz de aumentar la presión arterial y generar daño vascular .

En la Argentina, el foco está puesto en los jóvenes. El crecimiento del consumo en adolescentes encendió alertas en el sistema de salud, sobre todo por el impacto en el desarrollo cerebral, que se extiende hasta los 25 años.

A esto se suma otra preocupación: la expansión de productos nuevos que se presentan como alternativas al cigarrillo tradicional, pero que también implican riesgos.

Un mercado que deja de estar en negro

Desde el punto de vista económico, la medida apunta a desarmar un circuito dominado por el contrabando. Al incorporar estos productos al sistema formal, pasan a tributar impuestos y quedan bajo fiscalización. El Gobierno sostiene que no se trata de habilitar un negocio nuevo, sino de ordenar uno que ya existía y funcionaba por fuera de cualquier control.

El desafío será la implementación. Sin controles efectivos, el riesgo es que el mercado informal siga operando en paralelo. Con controles sólidos, en cambio, el Estado podría reducir parte del daño asociado a un consumo que, hasta ahora, se desarrollaba sin reglas.

En ese equilibrio entre regulación y salud pública se juega el impacto real de una decisión que redefine el escenario de la nicotina en Argentina.