De Perú a la Argentina: así es el megaoperativo para traer a Pequeño J, acusado de torturar y matar a tres jóvenes

El joven peruano está acusado del triple femicidio en Florencio Varela. Quedará bajo custodia a la espera de ser indagado este martes en el Juzgado de Morón.

Realizan un megaoperativo para traer a Pequeño J, acusado de torturar y matar a tres jóvenes

A primera hora de este lunes se llevó a cabo la extradición de Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J . El operativo estuvo a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú , quienes entregaron al sospechoso del triple femicidio en Florencio Varela a agentes de Interpol para su llegada a la Argentina y quedar detenido a disposición de la Justicia.

Pequeño J enfrentará cargos como presunto autor intelectual del triple femicidio de Lara, Brenda y Morena en la provincia de Buenos Aires. La operación, que contó con un fuerte dispositivo de seguridad , puso fin a un proceso iniciado tras la captura de Valverde en septiembre pasado en la localidad peruana de Pucusana.

El procedimiento oficial se llevó a cabo a las 4:36, en las instalaciones del penal de Ancón II. El operativo se realizó mediante una coordinación directa entre el jefe del INPE, Jorge Henry Cotos Ochoa, y el general Zavala, encargado de la Interpol, quienes supervisaron el inicio del traslado del acusado hacia el aeropuerto bajo resguardo policial, indicó el medio peruano RPP.

Este procedimiento quedó registrado por medios locales y se logró ver a Valverde Victoriano con un traje blanco y tenía la cabeza rapada, mientras agentes de Interpol y de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo escoltaban hasta un vehículo gris que lo transportó al Grupo Aéreo N° 8 en el Callao, completando la fase final de su extradición por el triple crimen, reveló el medio Latina.

Rapado y con ropa blanca así es la extradición del Pequeño J, presunto autor de tres asesinatos

Cómo será el procedimiento tras la llegada de Pequeño J al país

La Justicia Peruana indicó que Valverde Victoriano será recibido por funcionarios judiciales en Argentina, donde lo espera el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez.

La causa en la que es investigado lo asocia directamente a una organización narcocriminal transnacional y, en particular, a la muerte violenta de tres jóvenes ocurrida en Florencio Varela, Buenos Aires, en septiembre de 2025.

Tras su arribo, quedará bajo custodia hasta que el martes sea indagado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez. La investigación seguirá bajo secreto de sumario hasta que el joven peruano brinde su declaración.

extradicion de Pequeño J (2)

De acuerdo con la principal hipótesis de la Justicia, el triple femicidio fue cometido en el marco de una represalia vinculada a una banda narco. Se presume que el objetivo era recuperar droga que habría sido robada por personas relacionadas con las víctimas.

El 19 de septiembre de 2025 Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y asesinadas.

El expediente judicial, que tramita también ante la Secretaría Nº8 a cargo del Ignacio Calvi, sostiene la existencia de una organización compuesta por al menos otras 10 personas imputadas.

Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez y Bernabé Jesús Mallón.

los detenidos triple femicidio

Familiares de las víctimas del triple femicidio marchan exigiendo Justicia

Ante la inminente llegada del presunto autor de los femicidios, familiares y allegados de Brenda, Morena y Lara, convocaron a una movilización este lunes hacia el Juzgado N.º 2 de Morón. La convocatoria surge en rechazo a una posible excarcelación de los imputados Iara Ibarra y Maximiliano Parra, decisión que los familiares consideran "impunidad".

Bajo la consigna "¿Resolución o perjuicio judicial?", la movilización apunta a mantener vigente el reclamo de justicia y evitar que el caso pierda visibilidad.

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Para los allegados de las víctimas, se trata de una instancia clave en la que sienten que deben hacerse oír ante lo que interpretan como decisiones que podrían favorecer la impunidad.