A siete meses del triple femicidio de Florencio Varela, la decisión de la Justicia contra "Pequeño J"

El joven peruano es sospechoso de ser uno de los responsables de los brutales femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

La Justicia argentina lo señala como uno de los responsables de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

En las últimas horas se conocieron novedades en relación al triple femicidio ocurrido en septiembre del 2025 en Florencio Varela. La justicia de Perú confirmó que la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como " Pequeño J " , ingresó en su etapa final y el acusado podría ser trasladado a la Argentina en un plazo cercano a 30 días.

El joven fue detenido en septiembre del año pasado en Lima, tras permanecer prófugo luego de los asesinatos de Morena, Brenda y Lara. La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por el presidente peruano José Jerí, junto al canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez, según informaron medios oficiales del país.

Con la autorización concedida, resta ahora coordinar la logística de entrega y traslado del detenido a la Argentina.

La Justicia argentina lo señala como uno de los responsables de los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), caso que conmocionó a todo el país.

Triple Femicio Florencio Varela

Pequeño J enfrenta múltiples cargos y se prepara para su declaración indagatoria en Argentina

La causa del joven, que se tramita en el Juzgado Federal n°2 de Morón, no se limita al triple femicidio sino que los investigadores sostienen que integra una organización criminal vinculada al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.

Una vez que arribe a la Argentina, Valverde Victoriano será trasladado a la sede judicial de Morón para su declaración indagatoria para dar inicio al proceso, en el marco de un importante operativo policial que incluirá fuerzas especiales debido a la peligrosidad extrema del individuo.

Pequeño J enfrenta cargos como triple homicidio agravado (femicidios) cometidos con alevosía, ensañamiento, violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas.

Al supuesto heredero de un clan peruano que operaba en Argentina, con base en la 1-11-14, lo atraparon en Pucusana, a pocos kilómetros al sur de Lima, donde iba a encontrarse con Ozorio. No sabía que su colaborador ya había sido arrestado.

Pequeño J detención

Familiares de víctimas del triple femicidio exigen justicia

Varios familiares de Brenda, Morena y Lara exigen justicia tras la activación de la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano.

"Perpetua para toda la vida, a todos estos", publicó Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, la menor de las víctimas, en sus historias de la red sociales Instagram.

La expectativa judicial es que su llegada permita acelerar el juicio oral y profundizar la investigación sobre una estructura criminal que combina narcotráfico, violencia extrema y posibles vínculos con redes de trata de personas.

pequeño j identikit

Las tres jóvenes oriundas de La Matanza desaparecieron el viernes 19 de septiembre de 2025. Fueron registradas por una cámara de seguridad cuando subían a una camioneta en la zona de La Tablada. Sus cuerpos aparecieron cinco días más tarde con signos de tortura y mutilaciones.

La causa cuenta actualmente con 12 detenidos y varios prófugos, y no se descarta la posible implicación de más personas en el caso.

Las declaraciones de la arrepentida vinculada al triple femicidio

A fines de noviembre, en el avance de la investigación, una de las apuntadas identificada como Celeste González Guerrero se quebró y detalló la muerte de la adolescente de 15 años.

"Miguel, el otro detenido, me dijo que una de las chicas quiso escaparse y ante eso agarró un destornillador y la mató. Miguel, es Miguel Villalba, el detenido que estaba con ella en el hotel alojamiento. El novio, la pareja. Uno de los hombres le dijo a Lara que no iba a sufrir como las otras y luego la asfixió", reveló la mujer ante la Justicia.