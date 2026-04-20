Violento choque en Ruta 7: un auto no cedió el paso en la rotonda e impactó contra una moto

Un accidente de tránsito este domingo 19 cerca de las 21:30 en la primera rotonda de Centenario . De acuerdo a lo relevado, un auto no habría frenado para ceder el paso por lo que continuó su marcha e impactó a una moto. Tras el choque , los dos ocupantes tuvieron que ser hospitalizados.

Según los primeros datos, el siniestro se produjo cuando un Volkswagen Voyage, conducido por una mujer de 39 años que circulaba por la Ruta 7 en sentido Centenario–Neuquén, habría ingresado a la rotonda sin ceder el paso.

En ese momento, una moto Venelli 150 cc con dos ocupantes avanzaba hacia el barrio Sarmiento y terminó impactando contra el lateral izquierdo del auto.

choque ruta 7 rotonda

A raíz del golpe, el conductor de la moto sufrió una lesión de consideración en la pierna derecha, mientras que la joven de 19 años que viajaba como acompañante no presentó heridas físicas, aunque se encontraba en estado de shock. Personal de la Comisaría Quinta llegó rápidamente para brindar asistencia inicial y ordenar la circulación.

Con el paso de los minutos, y ante la demora de la ambulancia, también fueron convocados bomberos voluntarios, quienes inmovilizaron al joven herido. Posteriormente, al arribar el personal sanitario continuó con la atención y dispuso el traslado de ambos al hospital Natalio Burd.

El operativo generó importantes demoras y largas filas de autos en ambos sentidos de la ruta. Incluso, varios conductores intentaron girar en la rotonda pese a las indicaciones policiales, lo que complicó aún más la circulación. Para aliviar la congestión, un patrullero organizó un desvío desde la Plaza del Bicentenario, mientras efectivos de Villa Obrera avanzaban con las diligencias correspondientes.

choque ruta 7 rotonda

En el lugar se solicitó la documentación de la conductora del auto y se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Cerca de una hora después del hecho, los vehículos fueron retirados una vez que los bomberos limpiaron la calzada, donde habían quedado restos de plásticos y vidrios.

Choque en la Ruta 7: iba borracho y se "tragó" la rotonda

Según consignó Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar en la madrugada de este sábado, a la altura de la segunda rotonda de la Ruta 7. El protagonista fue un joven de 22 años, quien circulaba a bordo de su Volkswagen Bora color celeste por calle Ingeniero Ballester y, por motivos que se investigan, al llegar a la segunda rotonda pasó de largo y terminó subido a la misma, chocando en el proceso contra un pequeño muro de cemento.

Esto ocasionó importantes daños en su vehículo, como se observa en las fotografías compartidas por el medio local: daños a toda la carrocería frontal del auto, a los faros delanteros y traseros e incluso a uno de los espejos retrovisores.

Alertados por testigos, a los pocos minutos arribó personal policial de la Comisaría Quinta, de Tránsito Villa Obrera y de Bomberos Voluntarios para asistir a la víctima, iniciar las pericias accidentológicas y retirar el vehículo y sus restos del sector.

borracho centenario Gentileza Centenario Digital

Milagrosamente, pronto se comprobó que el joven no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario convocar a personal de Salud.

Constatado esto, los efectivos de Tránsito sometieron al conductor al alcotest, que arrojó un resultado positivo con una graduación de 2,25 gramos de alcohol en sangre, lo que le dio una explicación al importante choque.

Además, informaron que si bien el joven -domiciliado en Vista Alegre- contaba con licencia para conducir, carecía del seguro obligatorio y por eso fue multado. No obstante esto, se le entregó el vehículo una vez que se hizo presente un allegado para hacerse responsable por el conductor borracho, dado que el personal no contaba con una grúa disponible para secuestrar el auto.

Tremendo choque entre dos autos terminó con dos hospitalizados

El viernes por la tarde, también en Centenario, un tremendo choque protagonizado por tres vehículos terminó con dos personas heridas. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona que reflejan la magnitud del hecho.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:27 en la esquina de las calles Leopoldo Lugones y Mamá Margarita, en el barrio Trahun Hue de la localidad de Centenario.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Centenario Digital, todo ocurrió cuando una mujer a bordo de un automóvil Fiat Cronos blanco, que funciona como taxi, circulaba por la calle Mamá Margarita en dirección hacia Alfonsina Storni. Al llegar a la esquina de la calle Lugones impactó de lleno contra un Chevrolet Joy.

La secuencia incluyó un tercer vehículo involucrado ya que, luego de ser impactado, el Chevrolet que era conducido por un hombre hizo un trompo y colisionó de lleno contra un Renault Logan que estaba estacionado.