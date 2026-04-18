Choque en la Ruta 7: iba borracho y se "tragó" la rotonda

Ocurrió este sábado en horas de la madrugada. El conductor tiene 22 años y está domiciliado en Vista Alegre.

Un conductor borracho protagonizó el papelón de la madrugada en la Ruta 7, luego de terminar subido a la segunda rotonda. Milagrosamente, salió ileso. Cuánto dio el alcotest .

Según consignó Centenario Digital, el siniestro tuvo lugar en la madrugada de este sábado, a la altura de la segunda rotonda de la Ruta 7. El protagonista fue un joven de 22 años, quien circulaba a bordo de su Volkswagen Bora color celeste por calle Ingeniero Ballester y, por motivos que se investigan, al llegar a la segunda rotonda pasó de largo y terminó subido a la misma, chocando en el proceso contra un pequeño muro de cemento.

Esto ocasionó importantes daños en su vehículo, como se observa en las fotografías compartidas por el medio local: daños a toda la carrocería frontal del auto, a los faros delanteros y traseros e incluso a uno de los espejos retrovisores.

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Alertados por testigos, a los pocos minutos arribó personal policial de la Comisaría Quinta, de Tránsito Villa Obrera y de Bomberos Voluntarios para asistir a la víctima, iniciar las pericias accidentológicas y retirar el vehículo y sus restos del sector.

Milagrosamente, pronto se comprobó que el joven no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario convocar a personal de Salud.

Constatado esto, los efectivos de Tránsito sometieron al conductor al alcotest, que arrojó un resultado positivo con una graduación de 2,25 gramos de alcohol en sangre, lo que le dio una explicación al importante choque.

Además, informaron que si bien el joven -domiciliado en Vista Alegre- contaba con licencia para conducir, carecía del seguro obligatorio y por eso fue multado. No obstante esto, se le entregó el vehículo una vez que se hizo presente un allegado para hacerse responsable por el conductor borracho, dado que el personal no contaba con una grúa disponible para secuestrar el auto.

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Tremendo choque entre dos autos terminó con dos hospitalizados

El viernes por la tarde, también en Centenario, un tremendo choque protagonizado por tres vehículos terminó con dos personas heridas. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona que reflejan la magnitud del hecho.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:27 en la esquina de las calles Leopoldo Lugones y Mamá Margarita, en el barrio Trahun Hue de la localidad de Centenario.

De acuerdo con la información publicada por el sitio Centenario Digital, todo ocurrió cuando una mujer a bordo de un automóvil Fiat Cronos blanco, que funciona como taxi, circulaba por la calle Mamá Margarita en dirección hacia Alfonsina Storni. Al llegar a la esquina de la calle Lugones impactó de lleno contra un Chevrolet Joy.

La secuencia incluyó un tercer vehículo involucrado ya que, luego de ser impactado, el Chevrolet que era conducido por un hombre hizo un trompo y colisionó de lleno contra un Renault Logan que estaba estacionado.