Tremendo choque entre dos autos terminó con dos personas hospitalizadas

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde. Un tercer vehículo se vio alcanzado y resultó afectado.

Este viernes por la tarde, un tremendo choque protagonizado por tres vehículos terminó con dos personas heridas . La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona que reflejan la magnitud del hecho.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:27 en la esquina de las calles Leopoldo Lugones y Mamá Margarita, en el barrio Trahun Hue de la localidad de Centenario .

De acuerdo con la información publicada por el sitio Centenario Digital, todo ocurrió cuando una mujer a bordo de un automóvil Fiat Cronos blanco, que funciona como taxi, circulaba por la calle Mamá Margarita en dirección hacia Alfonsina Storni. Al llegar a la esquina de la calle Lugones impactó de lleno contra un Chevrolet Joy.

La secuencia incluyó un tercer vehículo involucrado ya que, luego de ser impactado, el Chevrolet que era conducido por un hombre hizo un trompo y colisionó de lleno contra un Renault Logan que estaba estacionado.

triple choque en centenario

Como consecuencia del triple choque, se montó un amplio operativo en la zona. Tras recibir el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios y bicipolicías de la Comisaría 52 se hicieron presentes en el lugar. Además, debido a la magnitud del siniestro, personal médico del Hospital Natalio Burd fue convocado para colaborar.

Dos personas heridas y hospitalizadas

Una vez en el lugar, el personal de bomberos asistió al conductor del Chevrolet quien “presentaba un fuerte dolor en la zona intercostal izquierda dado que había tenido una intervención quirúrgica hace pocos meses”.

Además, la taxista sufrió fuertes golpes por la activación de los airbags. Ambas personas fueron trasladadas por personal de salud al nosocomio local para una evaluación exhaustiva.

tremendo choque entre dos vehiculos Gentileza: Centenario Digital

La División Tránsito Villa Obrera trabajó en el lugar, realizando las pericias correspondientes. Asimismo, se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados para determinar la mecánica del siniestro.

triple choque en centenario 3

Vecinos piden reductores de velocidad

Según informó Centenario Digital, las familias que residen en el sector y presenciaron el violento choque manifestaron la necesidad de colocar reductores de velocidad ante la ola de siniestros viales.

Además, resaltaron que la presencia del Jardín 59 y de espacios deportivos que son ampliamente concurridos por niños y aadolescentes resulta motivo suficiente para buscar una solución ante el peligro de consecuencias mayores.