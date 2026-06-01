Murió un conocido cantante de cumbia en un choque: impactantes imágenes

El artista perdió la vida tras impactar de frente contra un camión cisterna en la ruta santafesina.

Conmoción en el ambiente de la música tropical tras la muerte de un reconocido cantante de grupo de cumbia en un choque frontal. El artista falleció luego de que la trafic en la que viajaba impactara contra un camión cisterna en la autopista Rosario-Santa Fe .

La magnitud del accidente quedó reflejada en el estado en que terminó el vehículo y conmocionó al ambiente de la música tropical, que vive un lunes de luto por la muerte del artista.

De acuerdo con la información que trascendió tras el siniestro, el cantante circulaba solo a bordo de una Renault Master cuando, por motivos que aún intentan determinar las autoridades, terminó impactando violentamente contra la parte trasera de un camión cisterna que transportaba gas propano.

Así quedó la camioneta del reconocido cantante de cumbia que murió en un choque frontal en la ruta

El fuerte accidente ocurrió el domingo y obligó a las autoridades a cortar el tránsito de manera preventiva, ante el material inflamable que tenía en su carga el camión.

Las impactantes imágenes del accidente: quién era el cantante que murió

Fuentes policiales confirmaron que el siniestro vial sucedió en la zona de la salida del peaje, a la altura de Sauce Viejo, donde se ubican los countries. Y el hombre fallecido fue identificado como Elías Morel, cantante del grupo “El Sabor de la Cumbia”.

Los primeros equipos de emergencia que arribaron al lugar encontraron una escena de extrema gravedad. El impacto había sido tan severo que el músico murió prácticamente en el acto.

murió cantante-de-cumbia

De acuerdo a la información oficial, el artista era el único ocupante del vehículo y murió en el lugar, tras quedar atrapado en los hierros retorcidos.

Según trascendió, Morel estaba casado y era padre de dos niñas de 11 y 7 años.

La emotiva despedida a Elías Morel

Los integrantes de Studio 12 se sumaron a los mensajes de condolencias en las redes sociales: “Con enorme tristeza despedimos hoy a nuestro querido amigo, Elías Morel. Su partida deja un profundo dolor, pero, también, innumerables recuerdos que atesoraremos por siempre”, escribieron en un post.

“Lo recordaremos por su calidad humana, su amistad y cada uno de los momentos compartidos, que permanecerán vivos en nuestros corazones”, agregaron. “Deseamos que encuentren consuelo en el amor y las huellas que Elías dejó en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlo”, cerró el texto de despedida, que fue acompañado por la comunidad artística.

Accidente. Elías Morel

Un integrante de otra banda de cumbia de la zona también expresó sus condolencias por la muerte del músico: “El grupo La Mentirosa se une a esta desgracia para despedir a un amigo y colega. Te llevaste el sabor de la cumbia al cielo, hoy los ángeles bailan y cantan tus canciones”.

“Aunque tenías mucho para dar, Dios te eligió a vos”, escribió una de las amigas de Elías en Facebook para despedirlo. “Es muy difícil despedirte aun, volá alto. Fuiste una gran persona, siempre en nuestros corazones”, completó.

Accidente. Elías Morel. Tras el violento choque, la camioneta del cantante quedó destrozada.

“Otro músico joven y con gran futuro que se llevan las rutas. Hasta siempre amigo, me queda el recuerdo de tantas noches compartidas”, reflexionó otra persona del entorno de Elías Morel.

“Siempre estuviste ayudando con tu granito de arena a los merenderos y comedores. Seguro que nos volveremos a encontrar”, escribió un allegado que destacó la solidaridad que tenía el cantante.

“Se nos fue una persona hermosa, de esas que pasan y dejan alegría, que ni bien conocés ya te hacés amigo, de las que siempre están apoyando a quien lo necesite. Se nos fue un guerrero”, comentó otro colega también en las redes.