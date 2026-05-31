A un mes de la prohibición, unos 30 limpiavidrios están en programas de inserción laboral

La Municipalidad de Neuquén sigue monitoreando la presencia de limpiavidrios en las esquinas. Cómo se trabaja para darles alternativas.

Hace un mes, el Concejo Deliberante de Neuquén capital aprobó una ordenanza que prohibió la actividad de los limpiavidrios en las esquinas de la ciudad e impuso multas incluso para las conductores que pagaban por este servicio. Hoy, ya casi no se ven estas personas en los semáforos y se calcula que 30 de ellos se insertaron en programas de formación para conseguir un empleo en blanco.

Victoria Fernández, concejal del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y una de las impulsoras del proyecto, aseguró que la normativa ya mostró resultados positivos que son visibles en el propio paisaje urbano de la capital.

En una entrevista radial, la edil aclaró que el tema "se veía en muchísimas esquinas de la ciudad y preocupaba mucho a los vecinos, particulrmente de algunos sectores", por lo que destacó la importancia de haber desarrollado un trabajo articulado para darles contención y alejarlos de las calles.

"Los resultados los podemos ver y son muy positivos en el sentido de que se ha acatado en términos generales esta prohibición, esta decisión de la ciudad de no permitir esta actividad tan riesgosa para para las personas que lo hacían y también para los conductores, para los vecinos", aseguró.

concejala Victoria Fernández MPN

Si bien estaba previsto implementar multas a los limpiavidrios y a los conductores que permitían la tarea, la concejal aseguró que en la mayoría de los casos, el accionar de los inspectores de tránsito fue suficiente para evitar que vuelvan a instalarse en semáforos de la capital.

"Los inspectores han persuadido, han informado esta decisión y en términos generales se ha acatado", señaló Fernández. Y aclaró: "Hablaba estos días con gente de los juzgados y dicen que sólo en algunos casos llegaron a hacer contravenciones. Es decir, que a pesar de la prohibición siguieron desarrollando la actividad". Afirmó: "Son muy poquitos casos que son los que tienen los juzgados hoy para resolver".

De limpiar vidrios a un trabajo en blanco

Para Fernández, lo más destacable de la ordenanza no es la prohibición en sí sino un trabajo articulado entre distintos organismos para permitir que los limpiavidrios accedan a oportunidades laborales de calidad.

Limpiavidrios - (7) Claudio Espinoza

En ese sentido, señaló: "Fue un trabajo articulado en el cual todos nos pusimos un objetivo y trabajamos. El Ejecutivo municipal, los equipos de las áreas sociales, inspectores, la Policía provincial, el gobierno de la Provincia, y nosotros desde el Deliberante logramos construir un acuerdo para avanzar en la normativa".

La concejal señaló que los dispositivos y herramientas de reinserción laboral integraron a poco más de 30 limpiavidrios que quieren obtener un empleo en blanco. "Hoy siguen casi todos en estos programa de formación, la mayoría vinculados a la construcción. Son herramientas que les van a permitir insertarse en el mercado laboral", expresó.

Según detalló, al realizar el diagnóstico del caso para redactar la ordenanza, se detectó que muchos limpiavidrios buscaban dinero en las esquinas porque no tenían oportunidades de acceder a trabajos de mayor calidad. "Estos programas de formación también están funcionando muy bien y el equipo del área social y articulan con el área de salud de provincia que también eh está vinculado en estos talleres", describió.

El monitoreo de limpiavidrios sigue

Si bien ya casi no se ven limpiavidrios en las esquinas de Neuquén, Fernández aclaró que la Municipalidad sigue trabajando en el monitoreo para evitar nuevas situaciones. "En el caso de que se observe alguna situación, el vecino se puede comunicar al 147", señaló.

SFP Esquinas sin limpiavidrios lavacoches trapitos (7) Sebastián Fariña Petersen

Previo a la entrada en vigor de la norma, un equipo interdisciplinario realizó un relevamiento exhaustivo y censó a 97 personas que ejercían esta actividad en entre 11 y 20 puntos de la ciudad, que muchas veces varían de lugar, con diferencias entre días de semana y fines de semana.

Tras un período de disuasión, comenzaron las sanciones efectivas. Los montos son de $262.000 para el automovilista que pague por el servicio, y de entre $20.000 y $350.000 para quien realice la actividad.