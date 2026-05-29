Llega la red de gas para 347 lotes de San Patricio del Chañar: "Esperaban la obra hace mucho tiempo"

El intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, encabezó la firma del contrato. La obra contempla una inversión total de $488.850.000 y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

El intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, encabezó la firma del contrato para ejecutar la obra de gas en el barrio 347 lotes. La inversión supera los 488 millones de pesos y beneficiará a cientos de familias. Durante el acto, el jefe comunal anunció que el próximo 4 de junio se presentará en la localidad el programa provincial Neuquén Habita.

La Municipalidad de la localidad firmó el contrato para el inicio de la obra “Red de Gas 347 Lotes”, una infraestructura clave para mejorar la calidad de vida de las familias del sector. El acuerdo se concretó entre el intendente Gonzalo Núñez y Héctor Omar Flores, representante de la empresa DamGas, que tendrá a cargo la ejecución de los trabajos.

La obra contempla una inversión total de $488.850.000 y un plazo de ejecución de 90 días corridos. El proyecto se desarrollará mediante el sistema de Contribución por Mejoras y forma parte de las acciones impulsadas en conjunto con el Gobierno de la Provincia para ampliar los servicios esenciales en la localidad.

Durante la firma, estuvieron presentes el delegado regional de Vaca Muerta, Milton Morales, integrantes del equipo municipal y vecinos del barrio que serán beneficiados por la obra.

El intendente Gonzalo Núñez destacó la importancia del avance alcanzado en el sector y el trabajo realizado junto a los vecinos para definir prioridades. “Estamos muy contentos porque los vecinos esperan esta obra desde hace mucho tiempo. Cuando asumimos la gestión, este barrio no tenía ningún servicio y hoy estamos avanzando con un tercer servicio esencial. Esto es posible gracias al acompañamiento del Gobierno provincial y al trabajo que realizamos junto a los vecinos para definir prioridades”, expresó el intendente.

gas lotes el chañar

El jefe comunal también destacó que la ampliación de servicios forma parte de una planificación integral para mejorar las condiciones de vida de las familias de San Patricio del Chañar.

Por su parte, Morales destacó el impacto social de la obra y el trabajo articulado entre Provincia y Municipio. “Son obras representativas y vienen a eliminar brechas sociales y desigualdades en un territorio donde se desarrolla Vaca Muerta y donde la sociedad no podía conectarse al gas natural”, sostuvo.

Los vecinos también manifestaron su satisfacción por el inicio de los trabajos. Nelsa Díaz, residente del barrio, expresó: “Esta noticia me hace más que feliz. También recibimos la información de que se está proyectando la red de cloacas, así que estamos muy contentos”.

En tanto, Julieta Rivero señaló: “Estamos muy felices. Ya estamos a un pasito de arrancar con la obra y eso significa que en poco tiempo vamos a contar con este servicio tan importante para nuestras familias”.

Núñez anunció la presentación de Neuquén Habita

En ese marco, el intendente adelantó que el próximo 4 de junio se realizará en el Centro Cultural de San Patricio del Chañar la presentación del programa provincial Neuquén Habita.

“El 4 de junio vamos a tener el lanzamiento de Neuquén Habita en el Centro Cultural, que va a ser para todos los habitantes de San Patricio del Chañar, sea por refacciones o por una construcción de una vivienda nueva”, señaló.

Núñez explicó que la jornada incluirá información sobre las distintas alternativas de financiamiento disponibles y la participación de empresas constructoras para acompañar los proyectos habitacionales.

"La Municipalidad de San Patricio del Chañar continúa impulsando obras de infraestructura y programas que fortalecen el desarrollo urbano, amplían los servicios básicos y mejoran la calidad de vida de los vecinos", destacaron desde el Ejecutivo municipal.