Un camión contratado por la Municipalidad de Plottier chocó a una joven de 17 años y denuncian que circulaba sin seguro

La adolescente manejaba con la documentación en regla. Su madre aseguró que el conductor no tenía carnet y que Tránsito municipal no quería secuestrar el camión.

Se trataría de un camión regador contratado por la Municipalidad de Plottier.

Una adolescente de 17 años fue chocada por un camión regado r que, según denunció su familia, presta servicios contratado por la Municipalidad de Plottier . La joven no sufrió heridas de gravedad, pero el caso generó preocupación por una serie de irregularidades que habrían sido detectadas después del impacto: el conductor no tendría licencia, el vehículo no contaría con seguro ni tarjeta verde y, además, la familia asegura que intentaron intimidarlas en el lugar.

El hecho ocurrió durante la jornada del miércoles en Plottier, cuando la joven circulaba en su auto y fue embestida en el lateral izquierdo por el camión. La adolescente contaba con licencia de conducir, documentación del vehículo y autorización notarial para manejar por ser menor de edad.

Según relató Solange, madre de la joven, todo comenzó con un llamado desesperado de su hija. “Me llamó asustada y me dijo: ‘Mamá, ¿podés venir?’”, contó en diálogo con LM Neuquén . La mujer se trasladó hasta el lugar junto al padre de la adolescente y, al llegar, la encontró encerrada dentro del auto, llorando y con mucho miedo.

De acuerdo con el relato de la madre, la joven no solo estaba afectada por el choque, sino también por lo que habría ocurrido inmediatamente después. Solange aseguró que las personas que estaban vinculadas al camión la increparon y que su hija terminó refugiándose dentro del vehículo.

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“Ella me dijo que la habían prepotado, que la empujaron y que la quisieron agredir”, explicó. Ante esa situación, la mujer llamó a Tránsito de Plottier para que intervinieran y se realizara el procedimiento correspondiente.

La familia entregó la documentación del auto de la joven, que estaba en regla. Sin embargo, cuando las autoridades pidieron los papeles del camión, según denunció Solange, comenzaron a advertirse las irregularidades.

“No tenían tarjeta verde, el muchacho que manejaba no tenía carnet de conducir y tampoco tenían seguro del vehículo”, afirmó la mujer.

El vehículo sería un camión regador contratado por el municipio

Tras el choque, Solange decidió hacer averiguaciones por su cuenta para determinar a quién pertenecía el camión y quién debía responder por los daños. Según contó, se presentó en distintas áreas de la Municipalidad de Plottier, entre ellas Hacienda y Servicios Públicos.

La mujer aseguró que, al aportar los datos del vehículo, le confirmaron que se trataba de un camión contratado por el municipio. Precisó que era un camión regador de agua.

“En Hacienda pasé los datos del camión y me dijeron que sí, que estaba contratado. Después fui a Servicios Públicos y también me confirmaron lo mismo”, relató. También indicó que le mencionaron que el contrato vendría de una gestión anterior, aunque para la familia eso no modifica la responsabilidad actual.

“El camión está contratado por la Municipalidad de Plottier. Entonces alguien tiene que responder. No puede circular sin seguro y menos con una persona manejando sin carnet”, planteó.

Camión regador

El reclamo por los daños y por la situación que vivió la adolescente

La madre aclaró que la prioridad es que su hija se encuentre bien físicamente. Sin embargo, sostuvo que el impacto emocional fue importante y que la adolescente pasó todo el día angustiada.

“Gracias a Dios mi hija está bien, eso es lo más importante. Pero lo que más me molestó fue la situación que vivió. Fue muy fea”, expresó.

Solange contó que el auto había sido un regalo reciente para que la joven pudiera trasladarse a la universidad. Según relató, se lo habían dado el 19 de mayo, pocos días antes del choque. Por eso, además del daño material, la adolescente quedó muy afectada por todo lo ocurrido.

“Se lloró todo el día. Estaba muy asustada. Se subió al auto, se encerró, bajó los seguros y me esperó ahí”, describió la madre.

La familia cuestiona el accionar de Tránsito de Plottier

Uno de los puntos más graves de la denuncia apunta al accionar de Tránsito municipal. Según Solange, pese a que el conductor del camión no habría tenido licencia y el vehículo no contaba con la documentación obligatoria, desde el área de Tránsito de Plottier no querían secuestrarlo.

“Le hacían las multas y seguía. No le querían sacar el camión”, aseguró la mujer. Ante esa situación, la madre decidió comunicarse con la Policía de Tránsito de Neuquén. Según su relato, ese personal llegó al lugar, escuchó lo ocurrido y finalmente dispuso el secuestro del vehículo.

“Vino la Policía de Tránsito de Neuquén, les conté todo y me dijeron que no había otra alternativa, que el camión se secuestraba”, indicó.

Solange señaló que cualquier conductor que circula sin licencia se expone al secuestro del vehículo, por lo que no entendía por qué en este caso no se aplicaba la misma medida desde el inicio. “Si cualquier persona anda sin carnet, le secuestran el auto. Y a ellos no les querían sacar el camión”, cuestionó.

Auto chocado por camión regador

Denunciaron malos tratos en el lugar

La mujer aseguró que, además del conductor, luego se acercaron otras personas que serían propietarias del camión. Según dijo, no se acercaron para pedir disculpas ni para consultar por el estado de la adolescente.

Por el contrario, Solange sostuvo que les sacaron fotos a ella y a su familia, una actitud que consideró innecesaria y hostil, especialmente porque su hija es menor de edad y acababa de pasar por una situación de mucho nerviosismo. “Mi hija es menor de edad y pensé que la postura iba a ser otra”, lamentó.

La madre insistió en que el daño material deberá ser reparado, pero remarcó que su mayor preocupación es la situación que atravesó la joven. “Podría haber sido mucho peor si el golpe hubiera sido del lado en el que ella manejaba”, sostuvo.

En tanto, la intendenta de Plottier, Malena Resa, aseguró a LM Neuquén que "se van a hacer cargo de todos los gastos que implique el arreglo del auto". Además, indicó que intervinieron desde el momento en que tomaron conocimiento de lo ocurrido. "Todo el tiempo estuvo a disposición todo el tiempo el secretario de Servicios Públicos, el Asesor Legal", concluyó.