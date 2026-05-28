Escándalo: arrestaron a un ciudadano israelí acusado de contrabandear embriones humanos

Investigan una posible red internacional tras el hallazgo del material biológico en tubos de ensayo, en un vuelo que iba hacia México.

Arrestaron en un aeropuerto del norte de Chipre a un israelí acusado de contrabandear embriones humanos.

Un ciudadano israelí fue arrestado en el norte de Chipre acusado de intentar contrabandear cuatro embriones humanos ocultos dentro de tubos de ensayo. La detención se produjo en el aeropuerto internacional de Ercan, cuando el sospechoso se preparaba para viajar hacia México.

El procedimiento se realizó en el área de seguridad de la puerta 8 de la terminal aérea, donde el personal de Seguridad detectó un contenedor especializado identificado como “Life Parcel”, utilizado para el traslado de material biológico.

Ante ese escenario, la Fiscalía resolvió abrir una investigación para determinar si el hecho está vinculado a una posible red internacional .

Según medios locales y fuentes judiciales, los investigadores analizan conexiones entre clínicas médicas, rutas aéreas y posibles intermediarios vinculados al traslado clandestino de embriones.

Las autoridades sostienen que el material iba a ser retirado ilegalmente del territorio del norte de Chipre, una región reconocida únicamente por Turquía y que mantiene controles migratorios y sanitarios independientes del gobierno de Chipre.

Allanamiento en una clínica y dos nuevos detenidos

Horas después del arresto del joven de 24 años en el aeropuerto internacional de Ercan, agentes policiales realizaron un operativo en una clínica médica ubicada en Lefkoa, también conocida como Nicosia del Norte, considerada la capital del norte chipriota.

Durante el procedimiento fueron detenidos el gerente del establecimiento y un médico presuntamente vinculado a una clínica de fertilidad de donde habrían sido extraídas las muestras encontradas en el aeropuerto.

Los tres sospechosos quedaron bajo investigación por cargos relacionados con el presunto intento de contrabando de embriones humanos y por violaciones a las leyes que regulan el transporte y trasplante de células, tejidos y órganos humanos.

aeropuerto chipre Arrestaron en un aeropuerto del norte de Chipre a un israelí acusado de contrabandear embriones humanos.

Las autoridades no difundieron información sobre el origen exacto de los embriones ni sobre las personas involucradas en los procedimientos de fertilidad. Tampoco revelaron cuál sería el destino final del material biológico una vez llegado a México.

La investigación también intenta establecer si existieron movimientos similares en fechas anteriores y si el contenedor “Life Parcel” había sido utilizado previamente para transportar material biológico entre distintos países.

Investigan la ruta aérea y posibles conexiones internacionales

Uno de los principales puntos bajo análisis es el recorrido previsto para el traslado. De acuerdo con los reportes preliminares, la mayoría de los vuelos que salen del aeropuerto internacional de Ercan realizan escalas en Turquía, principalmente en Estambul, antes de continuar hacia otros destinos internacionales.

Los investigadores buscan determinar si el traslado había sido coordinado con personas fuera del norte de Chipre y si existen conexiones con clínicas privadas u organizaciones dedicadas al tráfico clandestino de embriones y otros componentes biológicos. De momento, las autoridades no informaron sobre otros sospechosos.